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Украинский певец вакцинировался от COVID-19. Фанаты в шоке: "Братан, ну ты смертник"

Сегодня, 17:22

Артист опубликовал фото из лаборатории

Недавно певица Руслана рассказала о самочувствии после вакцинации от COVID-19, а сегодня стало известно, что украинский певец Ivan NAVI тоже вакцинировался от вируса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав фото из лаборатории.

Иван признался, что долго изучал эту тему перед тем, как решиться на прививку.

"Читал много комментариев по поводу вакцинации Astra Zeneca и до конца не решался сделать этот шаг, но сегодня появилась такая возможность, поэтому, долго не думая, принял решение вакцинироваться. Интересно, как мой организм воспримет ее. Ваши мысли и взгляды по этому поводу? Будете прививаться?" – поинтересовался Иван у поклонников.

IVAN NAVI
IVAN NAVI
Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

В комментариях многие неоднозначно отреагировали на такую новость. Кто-то поддержал артиста, а те, кто боится вакцинироваться, наоборот выразили свои опасения. Вот что написали подписчики Ивана:

  • "Братан, ну ты смертник. От чего ты вакцинировался? От раздутого коронавируса? Ты молодой и твой организм умнее, чем ты думаешь, и может справиться с обычным вирусом".
  • "Как можно колоть то, что не проверено годами? Это же просто шутка над собой".
  • "Пошла пропаганда от звезд".
  • "Молодец! Побольше бы таких сознательных украинцев!"
  • "Ты для меня герой. Нормально, даже не против прививаться!"
  • "Прекрасный певец был... Шучу, надеемся, что все будет хорошо".
Скриншот: instagram.com/ivan_naviofficial

Ранее Алена Винницкая, Владимир Остапчук, Камалия и другие украинские знаменитости признались, будут ли вакцинироваться от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцина коронавирус Ivan NAVI COVID-19
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