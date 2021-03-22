Хто з українських знаменитостей вже вакцинувалася від COVID-19

Дізнайтеся, хто з українських зірок вже встиг зробити щеплення

Вакцинуватися або не вакциновані – ось в чому питання. Хтось скептично ставиться до вакцинації від COVID-19, а хтось вже записав в чергу всю сім'ю.

Серед зірок також є ті, хто поки сумнівається, чи варто робити щеплення, а є і ті, хто вже його зробив. Як, наприклад, співак Ivan NAVI.

Ми зібрали всіх українських знаменитостей, які вже встигли зробити щеплення від коронавірусу.

Руслана

Співачка Руслана вакцинувалася від COVID-19 в прямому ефірі на початку березня цього року. Після цього артистка поділилася враженнями і розповіла про своє самопочуття. На щастя, у Руслани не спостерігалося погіршення самопочуття, скоріше навпаки – співачка провела день дуже активно, в русі і з нормальною температурою тіла. Вакцинацію артистці зробили індійським препаратом Covishield.

Фото: кадр з відео

Олександр Педан

Щеплення таким же препаратом зробили в прямому ефірі телеведучому і блогеру Олександру Педану.

"Я довго зважував, чи правильно це. Тому що, звичайно, краще, щоб цю вакцину отримали лікарі або інші люди з групи ризику. Однак вирішив, що моє щеплення буде внеском в розвінчання міфів, боротьбу з фейками і жовтими ЗМІ", – написав у Instagram Олександр.

Наталія Мосейчук

Разом з Русланою та Олександром Педаном в прямому ефірі програми "Право на владу" вакцинувалася і телеведуча Наталія Мосейчук. На своїй сторінці в Facebook вона повідомила про хороше самопочуття.

Скріншот: Facebook

Ivan NAVI

Сьогодні стало відомо, що співак Ivan NAVI також зробив щеплення від коронавірусу.

"Читав багато коментарів стосовно вакцинації Astra Zeneca і до кінця не наважувався зробити цей крок, але сьогодні з'явилася така можливість, тому, довго не думаючи, прийняв рішення вакцинуватися. Цікаво, як мій організм сприйме її. Ваші думки та погляди з цього приводу? Будете робити щеплення?" – поцікавився Іван у шанувальників.

IVAN NAVI Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Раніше Альона Вінницька, Володимир Остапчук, Камалія та інші українські знаменитості зізналися, чи будуть вакцинуватися від коронавірусу.

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