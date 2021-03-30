Кримінал все ще бушує в Бостоні

Вийшов довгоочікуваний другий сезон кримінального серіалу "Міста на пагорбі"

Нарешті відбулася прем'єра нового сезону кримінальної драми "Місто на пагорбі", в основі якої лежать реальні події лихих 90-х в Америці. У центрі сюжету – окружний прокурор Бостона і шановний агент ФБР, які протистоять кримінальним елементам міста і корупційним чиновникам.

Тепер другий сезон серіалу з 29 березня доступний для перегляду онлайн на OLL.TV.

"Місто на пагорбі" Фото: themoviedb.org

Сюжет

Другий сезон кримінальної драми продовжує знайомити глядача з агентом ФБР Джекі Рор і його спробами очистити Бостон від криміналу. Цього разу дії розгортаються в районі Роксбері, де відважна Грейс Кемпбелл протистоїть злочинним бандам. Джекі береться допомогу жінці, але також переслідує особисті інтереси в цій справі...

Цікаві факти про серіал:

Серіалом займається продюсерська компанія Pearl Street Films, яка є спільним дітищем акторів Бена Аффлека і Мета Деймона.

У головних ролях: Кевін Бейкон ("Сплячі", "Кілька хороших хлопців") і Елдіс Ходж ("Джек Річер 2: Ніколи не повертайся", "Грабуй награбоване").

Виконавчими продюсерами є: Дженніфер Тодд ("Джейсон Борн" і "Закон ночі") (Джеймс Менголд – "Поїзд на Юму" і "Логан. Росомаха").

Персонаж Джекі Рорі відразу сподобався Кевіну Бейкону. Він порівняв цю роботу зі своїми улюбленими фільмами 70-х років від Мартіна Скорсезе і Сідні Люмета.

Раніше ми розповіли про новий крутий серіал про Леонардо да Вінчі й загадкове вбивство його натурниці.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися