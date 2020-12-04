Королева Елизавета II удручена из-за смерти ее любимца – предпоследний дорги умер перед Рождеством

Вулкан умер в Виндзорском замке

Верный спутник королевы Елизаветы II – пес породы дорги по кличке Вулкан ушел из жизни. Вулкан был одной из последних собак королевы, а их за все время ее правления у нее было 30. Вулкан умер в Виндзорском замке, где королева Елизавета II и принц Филипп провели свою вторую самоизоляцию.

Как сообщает издание Daily Express, сколько было лет Вулкану – неизвестно, но он был с королевой с 2007 года, то есть целых 13 лет.

Королева Елизавета II со своими корги в Сандрингеме Фото: Getty Images

Теперь у королевы осталась только последняя собака по кличке Кэнди. Она такой же породы, как и Вулкан – дорги (смесь корги и таксы). Сообщается, что сердце королевы разбито, ведь Вулкан умер накануне Рождества.

Королева Елизавета II известна своей любовью к собакам, особенно к породе корги.

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