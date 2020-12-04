Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Королева Елизавета II удручена из-за смерти ее любимца – предпоследний дорги умер перед Рождеством

Сегодня, 16:27

Вулкан умер в Виндзорском замке

Верный спутник королевы Елизаветы II – пес породы дорги по кличке Вулкан ушел из жизни. Вулкан был одной из последних собак королевы, а их за все время ее правления у нее было 30. Вулкан умер в Виндзорском замке, где королева Елизавета II и принц Филипп провели свою вторую самоизоляцию.

Как сообщает издание Daily Express, сколько было лет Вулкану – неизвестно, но он был с королевой с 2007 года, то есть целых 13 лет.

Королева Елизавета II со своими корги в Сандрингеме
Королева Елизавета II со своими корги в Сандрингеме
Фото: Getty Images

Теперь у королевы осталась только последняя собака по кличке Кэнди. Она такой же породы, как и Вулкан – дорги (смесь корги и таксы). Сообщается, что сердце королевы разбито, ведь Вулкан умер накануне Рождества.

Королева Елизавета II известна своей любовью к собакам, особенно к породе корги.

Ранее мы поделились, как королевская семья отреагировала на новость о выкидыше Меган Маркл.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Шеф-повар назвал любимое блюдо принца Джорджа, которого нет в детском меню Как выглядит рождественская елка Елизаветы II в Виндзорском замке: видео Байден травмировал ногу, играя с собакой
собака любимцы королевская семья королева Елизавета II
Источник: instagram.com/edenconfidential/
Реклама

Новости партнеров

"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено

Популярные статьи

Сегодня, 14:02Events

Выходные на Новый год-2021 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Сегодня, 11:38Events

Введение во храм Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи

Сегодня, 11:18Fun

Введение во храм Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 10:22Психология

Как писать письмо Деду Морозу: полезные советы и адреса

Сегодня, 05:05Events

4 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 18:15Шоу-бизнес

"Холостячка" Ксения Мишина о Саше Эллерте: "Когда были вместе, забывала обо всем"

Вчера, 15:33Fun

Украинка похвасталась "самыми большими скулами в мире" (фото)

Вчера, 14:45Food

Как правильно варить свеклу, чтобы сохранить витамины

Вчера, 14:34Шоу-бизнес

Передозировка "Виагрой": 73-летнего Бари Алибасова госпитализировали

Вчера, 13:04Events

Новый, 2021 год: чей это год по восточному гороскопу

Вчера, 05:35Психология

Гороскоп на сегодня 3 декабря: Тельца невозможно будет переслушать, а Близнецов все раздражает

2 декабряFood

Что приготовить из нута: ТОП-5 рецептов вкусных и полезных блюд

2 декабряШоу-бизнес

Скандальный российский блогер провел прямой эфир с мертвой девушкой (видео 18+)

2 декабряШоу-бизнес

"Не мог вкладывать": Геннадий Попенко назвал причину расставания со Светланой Лободой

1 декабряШоу-бизнес

Жертва фотографа Ктиторчука рассказала об изнасиловании в 17 лет: "Насильно тянул в постель"

1 декабряПсихология

Как правильно разговаривать с грубиянами: четыре эффективные фразы

Новости партнеров

Хотите вкусных котлет и не хочется стоять у плиты – готовьте так
Хотите вкусных котлет и не хочется стоять у плиты – готовьте так
Одесский рецепт 1912 года. Тонкостях засаливания огурцов
Одесский рецепт 1912 года. Тонкостях засаливания огурцов
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Збірна найапетитніших дружин футболістів
Збірна найапетитніших дружин футболістів
Рак отступил? Народу показали сильно располневшую Заворотнюк
Рак отступил? Народу показали сильно располневшую Заворотнюк
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять