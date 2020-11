Как королевская семья отреагировала на новость о викидыше Меган Маркл

Узнайте, кто поддержал пару

Вчера в издании The New York Times вышла колонка Меган Маркл, в которой она призналась, что в июле 2020 года у нее случился выкидыш. Она отметила, что об этом не принято говорить, но это очень большое горе.

Как пишет издание People, еще летом герцоги Сассекские поделились случившимся со своими близкими. Королевская семья не собирается комментировать эту новость, заявив, что это сугубо личное дело пары.

Чарльз Спенсер, дядя принца Гарри, поддержал племянника в эфире британского ток-шоу Lorraine.

"Это невыносимо грустно. Не могу представить себе мучения любой пары, потерявшей ребенка. Сегодня все мои мысли с ними", – сказал брат Дианы.

'I can't imagine the agony for any couple of losing a child in this way'.



Prince Harry's uncle, Charles Spencer, shares his condolences following the news that Meghan Markle suffered a miscarriage in July this year.



Watch in full https://t.co/vn8NeFi106pic.twitter.com/55Eg6rFdNP