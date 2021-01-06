Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мэр города случайно засветился в эфире без штанов: курьезное видео

Сегодня, 11:23

Политик дал интервью из дома, будучи одет в рубашку и трусы

Без штанов в прямом эфире появился мэр бельгийского города Антверпен, глава партии "Новый фламандский альянс" Барт де Вевер. Политик вышел на связь из своего дома, будучи одет в рубашку и трусы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Градоначальник рассчитывал, что в кадр попадет только верхняя часть его наряда, но не учел, что за спиной у него стоит большое зеркало.

Видео: Breaking Belgium

Телеведущая Ким Дебри решила "подколоть" Барта де Вевера и привлекла внимание зрителей к его промаху. "На вас очень красивая рубашка. Наверное, вы надели ее специально для нас. Но неужели под этой рубашкой вы только в нижнем белье?" – спросила она.

"Откуда вы знаете?" – удивился мэр. Потом он понял, что произошло. Политик отметил, что 2021 год начался с крайне неловкого момента, который запомнится ему надолго.

Читайте также:
Как подготовиться к видеоконференции или видеособеседованию: практичные советы

Напомним, ранее во время онлайн-конференции советник в администрации Лондона Том Слейх случайно устроил пожар. Мужчина хотел зажечь свечу с помощью зажигалки, работающей от USB, но в итоге поджег бумаги на столе и себя.

Смотрите также в сюжете о том, как преуспеть в интернет-общении:

Кроме этого, мы писали о пяти правилах, как повысить свою эффективность во время работы дома.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Едва не прострелил себе голову в прямом эфире: бывший футболист шокировал зрителей Скандальный российский блогер провел прямой эфир с мертвой девушкой (видео 18+) Блогер случайно сжег новый компьютер в прямом эфире: видео
видео Бельгия мэр прямой эфир политик
Источник: Breaking Belgium
Реклама

Новости партнеров

Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Смачний салат "Дністер": рецепт приготування простої страви
Смачний салат "Дністер": рецепт приготування простої страви

Популярные статьи

Сегодня, 11:14Food

Самый простой рецепт кутьи: как приготовить на Рождество

Сегодня, 10:54Events

Рождество-2021: действенные ритуалы и обряды праздника

Сегодня, 10:26Events

До какого числа носят вечерю на Рождество

Сегодня, 09:43Fun

Колядки и щедривки: тексты самых популярных песен

Вчера, 22:17Fun

Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи

Вчера, 19:16Events

Характеристика знаков зодиака по месяцам и числам

Вчера, 14:15Fun

Лучшие колядки на Рождество-2021: большой выбор текстов

Вчера, 11:31Food

Что приготовить на ужин на Рождество: рецепты праздничных блюд

4 январяFun

Лучшие колядки-2021 на украинском языке

4 январяEvents

Рождество Христово: дата, история, традиции и приметы

4 январяFood

Что приготовить на Святой вечер: 12 постных блюд для праздничного стола

4 январяFood

Меню на Рождество: лучшие рецепты праздничных блюд

4 январяFood

Как приготовить кутью на Святой вечер

4 январяШоу-бизнес

Без ресниц и бровей: Алла Пугачева показала, как она выглядит сейчас

3 январяFun

Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2021 году

3 январяАфиша

Санта, волшебный календарь и принц: лучшие рождественские фильмы от Netflix

Новости партнеров

Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Чоловічі сльози. Простий рецепт салату на Новий рік
Чоловічі сльози. Простий рецепт салату на Новий рік
Девять антитрендов зимы 2020/2021, с которыми пора прощаться
Девять антитрендов зимы 2020/2021, с которыми пора прощаться
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Температуру 37 надо сбивать: врач из Израиля развенчал миф
Температуру 37 надо сбивать: врач из Израиля развенчал миф
Сексуальна українська тенісистка народила дитину від Родрігеса
Сексуальна українська тенісистка народила дитину від Родрігеса
Пять зодиакальных пар, которые обречены на вечное счастье
Пять зодиакальных пар, которые обречены на вечное счастье
Грязные подробности развода Ольги Кабо
Грязные подробности развода Ольги Кабо

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять