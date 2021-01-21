Клінічна смерть, два шлюби і пародії: все про Олександра Скічка, нового голову Черкаської ОДА

Скічко брав участь в декількох шоу талантів і вів "Євробачення" в 2017 році

У середу, 20 січня, Кабінет Міністрів погодив призначення народного депутата і шоумена Олександра Скічка на посаду голови Черкаської ОДА.

Олександр Скічко, в минулому – популярний ведучий, комік і шоумен, зараз – народний депутат України IX скликання від партії "Слуга народу".

Сьогодны.Lifestyle зібрали все, що потрібно знати про політика і шоумена Олександра Скічка.

Дитинство і студентство

Олександр Скічко народився 28 квітня 1991 року в Черкасах. У дитинстві Олександр ледь не помер. Коли йому не було й року, його батьки пережили справжній шок, адже ледь не втратила малюка. Висока температура спровокувала сильні судоми і сталася клінічна смерть.

Олександр Скічко Фото: instagram.com/aleksandrskichko

У школі він брав участь мало не у всіх культурних заходах і концертах. Кар'єру на телебаченні Олександр почав на телеканалі О-TV, де був ведучим молодіжної програми "Teen-клуб". Олександр Скічко брав участь і навіть став переможцем шоу "Караоке на Майдані". У 18 років він підкорив проєкт "Україна має талант", вийшовши у фінал. На сцені шоу Скічко майстерно зображував знаменитостей. Пізніше жанр пародії став візитною карткою Олександра.

У 2010 році Скічко дійшов до фіналу російського шоу "Минута славы". Він також був ведучим ранкового шоу "Добрый МОНИНГ" на російському телеканалі "Муз-ТВ". Вів ранкове шоу "Підйом" на Новому каналі в 2012-2013 роках.

У 2013 році Олександр закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю "міжнародна економіка".

У 2015 році Олександр вів шоу "Співай як зірка" на телеканалі "Україна". Скічко також був ведучим програми "Зірковий шлях", яка теж виходить на телеканалі "Україна". Крім цього, Скічко вів ранкове шоу Let's go show на радіо NRJ.

У 2017 році вів церемонію Першої національної кінопремії "Золотий дзиґа". Одне з найбільш значущих подій в його кар'єрі артиста – "Євробачення". Разом з Тимуром Мірошниченком та Володимиром Остапчуком, який зараз веде шоу "Маска" на телеканалі "Україна", Скічко провів міжнародний пісенний конкурс в 2017 році в Києві.

Фото: телеканал "Україна"

Благодійність

Крім шоу-бізнесу і політики Олександр Скічко брав активну участь у сфері благодійності.

У 2018 році Олександр Скічко підтримав благодійний проєкт Нelenmarlentshirt, кошти від якого спрямовані на закупівлю саджанців для ботанічного саду ім. Фоміна в Києві. У тому ж році Скічко взяв участь у благодійному вечорі фонду "Таблеточки".

У березні 2019 року в Києві, Олександр Скічко провів перший благодійний аукціон "Твори добро", присвячений пам'яті трагічно загиблій зірці "Дизель шоу" Марині Поплавській.

Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Особисте життя

в 20-тирічному віці Олександр Скічко одружився на продюсерці, яка була старша за нього на 10 років. У шлюбі шоумен і майбутній політик перебував чотири роки. За словами Олександра Скічка, зі своєю обраницею він познайомився відразу після того, як покинув батьківське гніздо. У ведучого не було сумнівів в тому, що саме з цією дівчиною він хоче створити сім'ю. 10-річна різниця у віці не лякала Олександра, і разом з коханою він будував плани на майбутнє. Однак парі, на жаль, не судилося бути разом.

У 2016 році Олександр став зустрічатися з донькою українського мільярдера Леоніда Юрушева, власницею готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv Єлизаветою Юрушевою. У 2017-му пара одружилася.

Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Після новини про весілля в Мережі стали писати про шлюб за розрахунком, мовляв, Олександр одружився на Єлизаветі тільки через те, що вона із заможної сім'ї. Однак Олександр заперечує цей факт, стверджуючи, що дійсно кохає свою обраницю.

"Ліза – унікальна людина з унікальним вихованням. У ній поєднуються непоєднувані речі, наприклад, жіночність, самостійність, цілеспрямованість і одночасно вихованість. Вона дуже порядна. Я можу багато якостей перераховувати, за які я її дуже люблю", – ділився Скічко в інтерв'ю Сьогодні.Lifestyle.

У Єлизавети Юрушевої є син від попереднього шлюбу. C Олександром вони також виховують, за їхніми словами, спільну доньку Наталю. Хоча раніше в ЗМІ не раз повідомляли, що дочка Єлизавети – не рідна дитина Олександра, Юрушева і Скічко завжди спростовували ці чутки.

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