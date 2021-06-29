Кіркоров привітав сина з 9-річчям: дивіться, як виглядає спадкоємець співака

Сьогодні син Філіпа Кіркорова Мартін святкує день народження. Зірковий тато показав архівні сімейні кадри

Філіп Кіркоров привітав сина Мартіна з днем народження / Фото: instagram.com/fkirkorov

Філіп Кіркоров, якого Мінкульт вилучив із чорного списку, святкує день народження сина. Сьогодні Мартіну виповнилося 9 років.

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Король російської поп-сцени виклав в Instagram відео з сімейними кадрами, на яких зображені сам Кіркоров і його діти.

"Синку, з днем народження! Мартін, ти моя надія і моя гордість! Перед тобою відкритий цілий світ, мільйон можливостей, тисячі дверей – обери правильну!", – написав у публікації Філіп.

Зазначимо, що у хлопчика є свій аккаунт в соцмережі. На нього підписані 178 тисяч користувачів.

Мартін-Крістін Кіркоров народився 29 червня 2012 року. Тоді його батько виступав на концерті. Про появу сина Кіркоров повідомив фанам зі сцени.

У співака є дочка – Алла-Вікторія, яка старша за брата на один рік. Обидві дитини Кіркорова народилися за допомогою сурогатної матері в США. Дівчинку Філіп назвав на честь Алла Пугачової і своєї мами Вікторії Кіркорова.

23 червня Міністерство культури і інформаційної політики України після звернення Служби безпеки включило Кіркорова в список осіб, які несуть загрозу національній безпеці України. Однак вже 27 червня СБУ направило до Мінкульту новий лист, але тільки з проханням відкликати попередній.

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