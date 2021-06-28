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Киркоров об исключении его из черного списка: Вы протянули России соломинку дружбы (видео)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
28 июня, 17:43
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Ранее российского артиста, который поддерживает оккупацию Крыма, внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Позже артист был исключен оттуда по просьбе СБУ
Филипп Киркоров отреагировал на исключение его из черного списка Минкульта
Филипп Киркоров отреагировал на исключение его из черного списка Минкульта / Фото: instagram.com/fkirkorov

На своей странице в InstagramФилипп Киркоров, которого ранее исключили из черного списка Минкульта, опубликовал видео с обращением к своим украинским поклонникам.

"Выше права может быть только милость, выше справедливости – прощение, а выше закона – только любовь", – говорит Киркоров, уточнив, что таким образом его украинские фанаты якобы "протянули соломинку дружбы России".

"Вы доказали всему миру, что ваш голос, голос народа сильнее любой закорючки бюрократичных чиновников. Вы протянули России соломинку дружбы, именно из таких светлых лучей в будущем мы вернемся к дружбе и уважению, возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится", – заявил Киркоров.

Артист также добавил: "Я отправляю каждому поклоннику из Украины частичку своей души и сердца! Меня переполняет чувство гордости и радости, спасибо, что вы есть у меня, случилось немыслимое…Чиновники услышали нас!"

Напомним, на днях сообщалось, что Филипп Киркоров попал в черный список Министерства культуры – это перечень лиц, несущих угрозу национальной безопасности Украины. 27 июня стало известно, что имя российского певца, поддерживающего оккупацию Крыма, исчезло из списка. Минкульт свое решение объяснил письмом СБУ. В СБУ сослались на разъяснение Минкульта.

Причина, по которой Киркорова внесли в черный список, очевидна – он неоднократно проводил концерты в Крыму, нарушая украинское законодательство, называл полуостров российским, поддерживая оккупацию. В марте этого года Филипп Киркоров выступал на большом праздничном концерте "в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ". Мероприятие состоялось при участии президента РФ.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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