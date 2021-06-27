Минкульт удалил Киркорова из черного списка. Теперь он может выступать в Украине

Несколько дней назад Филипп Киркоров попал в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Теперь его имени в списке нет

Минкульт Украины убрал Киркорова из черного списка / Фото: instagram.com/fkirkorov

На днях сообщалось, что Филипп Киркоров попал в черный список Министерства культуры – это перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Сегодня стало известно, что имя российского певца, поддерживающего оккупацию Крыма, исчезло из бана.

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"Согласно новому письму Службы безопасности Украины, с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, – МКИП исключает Киркорова из этого списка", – говорится в заявлении Минкульта.

Причина, по которой Киркорова внесли в черный список, очевидна – он неоднократно проводил концерты в Крыму, нарушая украинское законодательство, называл полуостров российским, поддерживая оккупацию.

В марте этого года Филипп Киркоров выступал на концерте "Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ". Мероприятие состоялось при участии президента РФ.

Во время концерта Филипп Киркоров заявил, что Крым – это его любимое место в России.

Почему в СБУ передумали запрещать Киркорова в Украине – не сообщается.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров еще в 2015 году предвидел, что его внесут в черный список в Украине. Тогда артист заявил, что будет гордиться этим.