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Минкульт удалил Киркорова из черного списка. Теперь он может выступать в Украине

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
27 июня, 15:42
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Несколько дней назад Филипп Киркоров попал в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Теперь его имени в списке нет
Минкульт Украины убрал Киркорова из черного списка
Минкульт Украины убрал Киркорова из черного списка / Фото: instagram.com/fkirkorov

На днях сообщалось, что Филипп Киркоров попал в черный список Министерства культуры – это перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Сегодня стало известно, что имя российского певца, поддерживающего оккупацию Крыма, исчезло из бана.

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"Согласно новому письму Службы безопасности Украины, с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, – МКИП исключает Киркорова из этого списка", – говорится в заявлении Минкульта.

Причина, по которой Киркорова внесли в черный список, очевидна – он неоднократно проводил концерты в Крыму, нарушая украинское законодательство, называл полуостров российским, поддерживая оккупацию.

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В марте этого года Филипп Киркоров выступал на концерте "Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ". Мероприятие состоялось при участии президента РФ.

Во время концерта Филипп Киркоров заявил, что Крым – это его любимое место в России.

Почему в СБУ передумали запрещать Киркорова в Украине – не сообщается.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров еще в 2015 году предвидел, что его внесут в черный список в Украине. Тогда артист заявил, что будет гордиться этим.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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