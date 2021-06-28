Кіркоров про виключення його із чорного списку: Ви простягнули Росії соломинку дружби (відео)

Раніше російського артиста, який підтримує окупацію Криму, внесли до списку осіб, що загрожують національній безпеці України. Пізніше артист був виключений звідти на прохання СБУ

Філіп Кіркоров відреагував на виключення його з чорного списку Мінкульту / Фото: instagram.com/fkirkorov

На своїй сторінці в Instagram Філіп Кіркоров, якого раніше виключили із чорного списку Мінкульту, опублікував відео зі зверненням до своїх українських шанувальників.

"Вище за право може бути тільки милість, вище за справедливість – прощення, а вище за закон – тільки любов", – каже Кіркоров, уточнивши, що так його українські фанати нібито "простягнули соломинку дружби Росії".

"Ви довели всьому світу, що ваш голос, голос народу сильніший за будь-які закарлючки бюрократичних чиновників. Ви простягнули Росії соломинку дружби, саме з таких світлих променів у майбутньому ми повернемося до дружби і поваги, можливо, саме зараз зароджується надія на те, що ситуація між нашими країнами покращиться", – заявив Кіркоров.

Артист також додав: "Я відправляю кожному шанувальнику з України частинку своєї душі і серця! Мене переповнює почуття гордості та радості, спасибі, що ви є у мене, сталося немислиме... Чиновники почули нас!"

Нагадаємо, днями повідомляли, що Філіп Кіркоров потрапив до чорного списку Міністерства культури – це перелік осіб, які несуть загрозу національній безпеці України. 27 червня стало відомо, що ім'я російського співака, який підтримує окупацію Криму, зникло зі списку. Мінкульт своє рішення пояснив листом СБУ. У СБУ послалися на роз'яснення Мінкульту.

Причина, за якою Кіркорова внесли в чорний список, очевидна – він неодноразово проводив концерти в Криму, порушуючи українське законодавство, називав півострів російським, підтримуючи окупацію. У березні цього року Філіп Кіркоров виступав на великому святковому концерті "на честь семиріччя возз'єднання Криму з РФ". Захід відбувся за участю президента РФ.