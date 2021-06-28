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Кіркоров про виключення його із чорного списку: Ви простягнули Росії соломинку дружби (відео)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
28 червня, 17:43
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Раніше російського артиста, який підтримує окупацію Криму, внесли до списку осіб, що загрожують національній безпеці України. Пізніше артист був виключений звідти на прохання СБУ
Філіп Кіркоров відреагував на виключення його з чорного списку Мінкульту
Філіп Кіркоров відреагував на виключення його з чорного списку Мінкульту / Фото: instagram.com/fkirkorov

На своїй сторінці в Instagram Філіп Кіркоров, якого раніше виключили із чорного списку Мінкульту, опублікував відео зі зверненням до своїх українських шанувальників.

"Вище за право може бути тільки милість, вище за справедливість – прощення, а вище за закон – тільки любов", – каже Кіркоров, уточнивши, що так його українські фанати нібито "простягнули соломинку дружби Росії".

"Ви довели всьому світу, що ваш голос, голос народу сильніший за будь-які закарлючки бюрократичних чиновників. Ви простягнули Росії соломинку дружби, саме з таких світлих променів у майбутньому ми повернемося до дружби і поваги, можливо, саме зараз зароджується надія на те, що ситуація між нашими країнами покращиться", – заявив Кіркоров.

Артист також додав: "Я відправляю кожному шанувальнику з України частинку своєї душі і серця! Мене переповнює почуття гордості та радості, спасибі, що ви є у мене, сталося немислиме... Чиновники почули нас!"

Нагадаємо, днями повідомляли, що Філіп Кіркоров потрапив до чорного списку Міністерства культури – це перелік осіб, які несуть загрозу національній безпеці України. 27 червня стало відомо, що ім'я російського співака, який підтримує окупацію Криму, зникло зі списку. Мінкульт своє рішення пояснив листом СБУ. У СБУ послалися на роз'яснення Мінкульту.

Причина, за якою Кіркорова внесли в чорний список, очевидна – він неодноразово проводив концерти в Криму, порушуючи українське законодавство, називав півострів російським, підтримуючи окупацію. У березні цього року Філіп Кіркоров виступав на великому святковому концерті "на честь семиріччя возз'єднання Криму з РФ". Захід відбувся за участю президента РФ.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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