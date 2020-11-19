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Помните обанкротившийся бренд Kira Plastinina? Рассказываем, чем сейчас занимается его дизайнер

Сегодня, 18:23

Девушке было 15 лет, когда она создала свою первую коллекцию одежды

Когда-то о российском дизайнере одежды Кире Пластининой говорили все. Магазины бренда Kira Plastinina открывались во многих странах, а модницы мечтали о вещах от молодого дизайнера. Сегодня Lifestyle рассказывает, существует ли сейчас этот бренд одежды и как сложилась жизнь Киры Пластининой.

Кире было 15 лет, когда она запустила бренд одежды. Осуществить мечту стать дизайнером одежды ей помог отец-миллионер Сергей Пластинин. В 2007 году он решил инвестировать деньги в перспективный проект. Бренд Kira Plastinina быстро стал популярным, а сама Кира стала желанной гостьей на многих светских мероприятиях. На начало 2011 года насчитывалось более 120 магазинов Kira Plastinina.

Кира Пластинина
Кира Пластинина
Фото: Кира Пластинина

После окончания школы Кира поступила в университет в США и некоторое время продолжала заниматься своим брендом одежды. В 2016 году компанию объявили банкротом. О том, как на эту новость отреагировала девушка, неизвестно.

Сейчас Кире 28 лет. Она живет в США. В 2017 году она вышла замуж за финансиста Трея Валлета, сообщает Spletnik. Свадьбу отмечали в одном из мексиканских отелей.

Кира Пластинина
Кира Пластинина
Фото: Кира Пластинина

Кира Пластинина с мужем
Кира Пластинина с мужем
Фото: Кира Пластинина

Дизайном одежды девушка уже не занимается. Известно, что Кира является лектором в Далласском колледже.Она читает курс о модном бизнесе.

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Источник: Spletnik
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