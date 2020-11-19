От Sia до Билли Айлиш: самые популярные песни Shazam за последние пять лет
Какие песни искали чаще всего с 2015 по 2020 год
Недавно знаменитый сервис Shazam, который помогает найти неизвестную песню по ее звучанию, определил самую популярную композицию 2020-го года. Так, с помощью приложения чаще всего искали песню Dance Monkey австралийской исполнительницы Tones and I.
Мы решили вспомнить, какие песни люди искали в течение нескольких прошедших лет. Хотите немного ностальгии? Тогда читайте нашу подборку и слушайте треки!
Начнем с 2015 года. Ровно пять лет назад самой популярной песней, которую чаще всего искали с помощью Shazam, была заводная композиция Lean On группы Major Lazer.
В 2016 году чаще остальных "шазамили" трек Sia — Cheap Thrills. Эта песня, как и остальные композиции артистки, популярна и по сей день.
Пальму первенства в 2017 году забрал Эд Ширан с его треком Shape Of You. И действительно – песня звучала просто везде! Да и сейчас ее нередко можно услышать на популярных радиостанциях.
На следующий год чаще всего меломаны искали песню Solo группы Clean Bandit и певицы Деми Ловато.
Билли Айлиш – феномен современного шоу-бизнеса и кумир миллионов подростков (и не только)! В 2019 году ее песня Bad guy просто "взорвала" Shazam и стала самой популярной композицией.
Кстати, недавно Билли Айлиш выпустила новый трек, который уже не менее популярный, чем все ее предыдущие песни.
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