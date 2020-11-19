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От Sia до Билли Айлиш: самые популярные песни Shazam за последние пять лет

Сегодня, 15:08

Какие песни искали чаще всего с 2015 по 2020 год

Недавно знаменитый сервис Shazam, который помогает найти неизвестную песню по ее звучанию, определил самую популярную композицию 2020-го года. Так, с помощью приложения чаще всего искали песню Dance Monkey австралийской исполнительницы Tones and I.

Мы решили вспомнить, какие песни люди искали в течение нескольких прошедших лет. Хотите немного ностальгии? Тогда читайте нашу подборку и слушайте треки!

2015: Major Lazer – Lean On

Начнем с 2015 года. Ровно пять лет назад самой популярной песней, которую чаще всего искали с помощью Shazam, была заводная композиция Lean On группы Major Lazer.

2016: Sia — Cheap Thrills

В 2016 году чаще остальных "шазамили" трек Sia — Cheap Thrills. Эта песня, как и остальные композиции артистки, популярна и по сей день.

2017: Ed Sheeran – Shape Of You

Пальму первенства в 2017 году забрал Эд Ширан с его треком Shape Of You. И действительно – песня звучала просто везде! Да и сейчас ее нередко можно услышать на популярных радиостанциях.

2018: Clean Bandit – Solo (feat. Demi Lovato)

На следующий год чаще всего меломаны искали песню Solo группы Clean Bandit и певицы Деми Ловато.

2019: Billie Eilish – bad guy

Билли Айлиш – феномен современного шоу-бизнеса и кумир миллионов подростков (и не только)! В 2019 году ее песня Bad guy просто "взорвала" Shazam и стала самой популярной композицией.

Кстати, недавно Билли Айлиш выпустила новый трек, который уже не менее популярный, чем все ее предыдущие песни.

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