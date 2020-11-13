На Кэти Перри подала в суд дизайнер, которую зовут Кэти Перри

Дело очень запутанное

Помните, как Кайли Миноуг судилась с Кайли Дженнер за имя? Похожая ситуация случилась с Кэти Перри и Кэти Перри. И нет, у певицы не раздвоение личности. Просто в Австралии есть дизайнер, которую тоже зовут Кэти Перри. И последняя обвиняет звезду в нарушении прав на товарный знак.

Против Кэти Перри (Katy Perry) предъявлен иск австралийского дизайнера по имени Кэти Перри (Katie Perry). Дело в том, что певица продает в Австралии собственную одежду под своим сценическим именем, которое очень похоже на имя австралийской Пэрри. Об этом пишет Sydney Morning Herald.

Дизайнер Кэти Перри

Фото: katieperry.com.au

Истец Кэти Перри, чье официальное имя Кэти Джейн Тейлор, использует свою девичью фамилию для собственного бренда. Еще в октябре 2019 года она возбудила дело в федеральном суде против Пэрри за нарушение прав на товарный знак, который она зарегистрировала в 2008 году.

Однако юристы Кэти Перри от ее имени отрицают все обвинения. По их словам, сценический псевдоним исполнительницы появился ранее – в 2004 году. Сама артистка происходящее не комментирует, и, конечно, на слушании дела не появилась.

Певица Кэти Перри Фото: Getty Images

"Кэти не будет давать показания", – заявил адвокат Кэти Перри Ричард Кобден на досудебном слушании в четверг.

Оба бренда продают разную одежду, от платьев и топов до масок и накидок. Сообщается, что обе стороны должны встретиться в суде позднее.

Ранее Кэти Перри показала, как выглядит спустя два месяца после родов.

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