Известный глянец обвинил Манижу в кумовстве на Евровидении. Певица подает в суд

Журналисты издания Wonderzine в своем материале уверяют, что пройти Нацотбор артистке помогли очень влиятельные друзья из российского правительства

Манижа подает в суд на издание Wonderzine Фото: Сегодня, instagram.com/manizha

Известный российский онлайн-журнал Wonderzine в своей недавней статье, сославшись на данные Telegram-каналов, написал, что представительница России на "Евровидении-2021" Манижа попала на конкурс "не просто так". Артистке якобы помогли влиятельные родственники "сверху".

Реакция Манижи не заставила себя ждать. В Instagram артистка заявила, что "разочаровалась в этом журнале", который до недавнего времени читала и уважала. Манижа наняла юристов и готовится подать в суд на Wonderzine.

"В отличие от журналистки, которая "не исключает" правдивость расследований цитируемого Telegram-канала и не проверяет свои источники (неожиданно для воспитанницы "Коммерсанта"), у меня есть доказательства, которые опровергнут эти фейки. Честно говоря, не понимаю, что мешало элементарно позвонить мне и узнать, что я-то думаю про эти "телеграм-разоблачения", – негодует Манижа.

Манижа также добавила, что она "разочарована в издании, в которое верила очень много лет".

О чем написали журналисты Wonderzine?

В материале, который вышел на российском Wonderzine вчера, 26 мая, говорится, что Манижа выиграла Нацотбор на "Евровидение" благодаря своим семейным связям. Ее покровителями якобы являются Сергей Кириенко, замглавы президентской администрации и бизнесмен и друг президента России – Юрий Ковальчук.

Певица MANIZHA Фото: instagram.com/manizha

Оба они ранее работали в корпорации "Ростам", которая инвестировала в Сангтудинскую ГЭС на территории Таджикистана. Подрядчиком проекта был Акмал Усманов (Усмонов) — дядя певицы Манижи.

Wonderzine описали эту "схему", опираясь на факты двух Telegram-каналов – "Инфобомба" и "Ленправда".

Манижа отметила, что все вышеперечисленное – ложь, а журналисты Wonderzine могли бы хотя бы обратиться к ней за комментарием напрямую.

Ранее мы рассказывали все, что известно о Маниже.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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