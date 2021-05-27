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Відомий глянець звинуватив Маніжу в кумівстві на Євробаченні. Співачка подає до суду

Сьогодні, 14:03

Журналісти видання Wonderzine в своєму матеріалі запевняють, що пройти Нацвідбір артистці допомогли дуже впливові друзі з російського уряду

Маніже подає до суду на видання Wonderzine
Маніже подає до суду на видання Wonderzine
Фото: Сьогодні, instagram.com/manizha

Відомий російський онлайн-журнал Wonderzine в своїй нещодавній статті, посилаючись на дані Telegram-каналів, написав, що представниця Росії на "Євробаченні-2021" Маніжа потрапила на конкурс "не просто так". Артистці нібито допомогли впливові родичі "зверху".

Реакція Маніжи не змусила себе чекати. В Instagram артистка заявила, що "розчарувалася в цьому журналі", який донедавна читала і поважала. Маніжа найняла юристів і готується подати до суду на Wonderzine.

"На відміну від журналістки, яка "не виключає" правдивість розслідувань цитованого Telegram-каналу і не перевіряє свої джерела (несподівано для вихованки" Коммерсанту"), у мене є докази, які спростують ці фейки. Чесно кажучи, не розумію, що заважало елементарно зателефонувати мені і дізнатися, що я думаю про ці "телеграм-викриття", – обурюється Маніжа.

Маніжа також додала, що вона "розчарована у виданні, в яке вірила дуже багато років".

Про що написали журналісти Wonderzine?

У матеріалі, який вийшов на російському Wonderzine вчора, 26 травня, говориться, що Маніжа виграла Нацвідбір на "Євробачення" завдяки своїм родинним зв'язкам. Її покровителями нібито є Сергій Кирієнко, заступник голови президентської адміністрації і бізнесмен та друг президента Росії – Юрій Ковальчук.

Співачка MANIZHA
Співачка MANIZHA
Фото: instagram.com/manizha

Обидва вони раніше працювали в корпорації "Росатом", яка інвестувала в Сангтудинську ГЕС на території Таджикистану. Підрядником проєкту був Акмал Усманов (Усмонов) – дядько співачки Маніжи.

Wonderzine описали цю "схему", спираючись на факти двох Telegram-каналів – "Инфобомба" і "Ленправда".

Маніжа зазначила, що все перераховане вище – брехня, а журналісти Wonderzine могли б хоча б звернутися до неї за коментарем безпосередньо.

Раніше ми розповідали все, що відомо про Маніжу.

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