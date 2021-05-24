Солист Måneskin после скандала сдал тест на наркотики. Результат – негативный

Организаторы "Евровидения" подтвердили, что в крови Дамиано Давида не было найдено запрещенных веществ. Ранее артиста заподозрили в употреблении наркотиков

Тест на наркотики солиста Måneskin показал негативный результат Фото: instagram.com/ykaaar

Итальянская группа Måneskin победила на конкурсе "Евровидение-2021", однако без скандалов не обошлось. Солиста рок-группы, Дамиано Давида, обвинили в том, что в Грин-руме, где сидели все участники после выступлений, он якобы употреблял наркотики.

Как сообщают организаторы конкурса на официальном сайте "Евровидения", в крови артиста запрещенные вещества обнаружены не были.

Måneskin, Италия Фото: eurovision.tv

"После заявлений об употреблении наркотиков в Грин-руме во время Гранд-финала конкурса песни "Евровидение" в субботу, 22 мая, Европейский вещательный союз (EBU) по запросу итальянской делегации провел тщательный анализ фактов, включая проверку всех имеющихся видеозаписей. Ранее сегодня солист группы Måneskin также добровольно прошел тест на наркотики, который дал отрицательный результат, замеченный EBU. В Грин-руме не было употребления наркотиков, и мы считаем этот вопрос закрытым", – говорится в сообщении организаторов.

С чего начался скандал?

Во время Гранд-финала "Евровидения" на видео попал момент, где солист группы Måneskin, Дамиано Давид, наклоняется над столом и якобы что-то "нюхает". Как заявил сам певец, в тот момент его коллега по группе Томас разбил стакан, а он нагнулся над столом, чтобы посмотреть, что произошло.

"Томас, это был Томас. Он разбил стакан. Я не употребляю наркотики, пожалуйста, ребята. Никакого кокаина. Не говорите так", – сказал Дамиано.

Ранее фронтмен Måneskin сказал, что песня Go_A – его самая любимая на "Евровидении-2021".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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