Иво из Дикого ангела – 49: как живет и чем занимается Факундо Арана

Узнайте, как сложилась жизнь популярного актера

Сегодня, 31 марта, свой 49-й день рождения отмечает аргентинский актер Факундо Арана, известный благодаря роли Иво в телесериале "Дикий ангел", который обрел бешеную популярность в конце 90-х – начале 2000-х.

Недавно Факундо Арана провел прямой эфир в Instagram со своей коллегой по сериалу Наталией Орейро. Это заставило поклонников сериала поностальгировать и вспомнить любимых героев "Дикого ангела".

В нашем материале узнайте, как сложилась жизнь Факундо после съемок в популярном телепроекте.

Что было после "Дикого ангела"?

Телесериал "Дикий ангел", где Факундо снялся вместе с Наталией Орейро, принес актеру международный успех. Все остальные проекты, в которых снимался Арана, были успешным в основном в Аргентине и других странах Южной Америки.

Фото: кадр из видео

После "Дикого ангела" зрители могли увидеть Факундо Арана в таких проектах, как "Добрые соседи", сериале "Яго — темная страсть", "099, Центральная", а также "Падре Корахе" – сериале, за которую Факундо получил аналог американского "Эмми" – премию "Мартина Фьерро".

Факундо Арана Фото: instagram.com/facundoaranatagle

Арана также сыграл в театральной постановке "Посещая мистера Грина". Начиная с 2008 года, Факундо играл в успешных телесериалах и занимался озвучкой.

Его последняя на данный момент работа – роль в сериале 2019 года – Pequeña Victoria.

Факундо Арана и Наталия Орейро

Сотрудничество Факундо и Наталии не закончилось на сериале "Дикий ангел". В 2006 году на экраны вышел еще один их совместный сериал "Ты- моя жизнь", где они тоже сыграли влюбленных.

Фото: соцсети

Кроме этого, Арана снялся в клипе Орейро на ее русскоязычную песню "Я умираю от любви".

Личная жизнь

С 1996 по 2006 год Факундо Арана встречался с актрисой Изабель Маседо. В 2007 году актер познакомился со своей нынешней супругой – известной телеведущей и моделью Марией Сусини.

Факундо Арана с супругой Марией Сусини Фото: instagram.com/facundoaranatagle

У пары родилось трое детей: дочь Индия и двойняшки – сыновья Яко и Моро.

Факундо Арана с семьей Фото: instagram.com/facundoaranatagle

В Instagram Факундо часто публикует фото со своей супругой и детьми. Судя по снимкам, семья очень любит активные виды отдыха, а особенно – серфинг.

Факундо Арана с супругой Фото: instagram.com/facundoaranatagle

Хобби

Помимо серфинга и кино, у Факундо есть еще одно увлечение – игра на саксофоне. В начале 90-х, во время поиска работы, актер играл на этом инструменте даже на улицах.

Похоже, что Арана продолжает заниматься музыкой и сейчас.

Факундо Арана Фото: instagram.com/facundoaranatagle

Напомним, 43-летняя Наталия Орейро из "Дикого ангела" позировала в боди.

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