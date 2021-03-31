Іво з Дикого ангела – 49: як живе і чим займається Факундо Арана

Дізнайтеся, як склалося життя популярного актора

Сьогодні, 31 березня, свій 49-й день народження відзначає аргентинський актор Факундо Арана, відомий завдяки ролі Іво в телесеріалі "Дикий ангел", який здобув шалену популярність в кінці 90-х – початку 2000-х.

Нещодавно Факундо Арана провів прямий ефір в Instagram зі своєю колегою по серіалу Наталією Орейро. Це змусило шанувальників серіалу поностальгувати і згадати улюблених героїв "Дикого ангела".

У нашому матеріалі дізнайтеся, як склалося життя Факундо після зйомок в популярному телепроєкті.

Що було після "Дикого ангела"?

Телесеріал "Дикий ангел", де Факундо знявся разом з Наталією Орейро, приніс акторові міжнародний успіх. Всі інші проєкти, в яких знімався Арана, були успішним в основному в Аргентині та інших країнах Південної Америки.

Фото: кадр з відео

Після "Дикого ангела" глядачі могли побачити Факундо Арана в таких проєктах, як "Добрі сусіди", серіалі "Яго – темна пристрасть", "099, Центральна", а також "Падре Корахе" – серіалі, за яку Факундо отримав аналог американського "Еммі" – премію "Мартіна Ф'єрро".

Факундо Арана Фото: instagram.com/facundoaranatagle

Арана також зіграв в театральній постановці "Відвідуючи містера Гріна". Починаючи з 2008 року, Факундо грав в успішних телесеріалах і займався озвученням.

Його остання на цей момент робота – роль в серіалі 2019 року – Pequeña Victoria.

Факундо Арана і Наталія Орейро

Співпраця Факундо і Наталії не закінчилася на серіалі "Дикий ангел". У 2006 році на екрани вийшов ще один їхній спільний серіал "Ти – моє життя", де вони теж зіграли закоханих.

Фото: соцмережі

Крім цього, Арана знявся в кліпі Орейро на її російськомовну пісню "Я умираю от любви".

Особисте життя

З 1996 по 2006 рік Факундо Арана зустрічався з актрисою Ізабель Маседо. У 2007 році актор познайомився зі своєю нинішньою дружиною – відомою телеведучою і моделлю Марією Сусіні.

Факундо Арана с жружиною Марією Сусіні Фото: instagram.com/facundoaranatagle

У пари народилося троє дітей: дочка Індія і двійнята – сини Яко і Моро.

Факундо Арана з родиною Фото: instagram.com/facundoaranatagle

В Instagram Факундо часто публікує фото зі своєю дружиною і дітьми. Судячи зі знімків, сім'я дуже любить активні види відпочинку, а особливо – серфінг.

Факундо Арана з дружиною Фото: instagram.com/facundoaranatagle

Хобі

Крім серфінгу і кіно, у Факундо є ще одне захоплення – гра на саксофоні. На початку 90-х, під час пошуку роботи, актор грав на цьому інструменті навіть на вулицях.

Схоже, що Арана продовжує займатися музикою і зараз.

Факундо Арана Фото: instagram.com/facundoaranatagle

Нагадаємо, 43-річна Наталія Орейро з "Дикого ангела" позувала в боді.

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