43-летняя Наталия Орейро позировала в боди. Как сейчас выглядит актриса (видео)

Актриса продемонстрировала свою фигуру

Сериал "Дикий ангел" транслировался 20 лет назад и, конечно же, герои с того времени изменились. И если Наталия Орейро у вас все еще ассоциируется с пацанкой, пришло время это исправить. На своей страничке в Instagram актриса опубликовала видео, на котором продемонстрировала свою идеальную фигуру.

Наталия Орейро любит выбирать образы, которые подчеркивают ее точеную фигуру. В этот раз звезда сериала "Дикий ангел" позировала в боди тигрового окраса с V-образным вырезом и в ботфортах на высокой шпильке.

"От жизни без соцсетей до изображения из себя красотки... всего один шаг и пропасть", – написала актриса.

Поклонники пришли в восторг от новых фотографий Орейро. Они отметила, что актриса прекрасно выглядит. "Богиня", "Какая фигура", "Настоящая красотка", "Как вам удается так выглядеть" – написали подписчики.

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