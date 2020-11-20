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"Холостячка": кто покинул шоу в пятом выпуске

Вчера, 23:53

Узнайте, как прошла церемония роз

Прошел пятый выпуск шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Мы уже описали все его подробности, и даже первый поцелуй Мишиной с одним из парней! Теперь пришло время узнать, как прошла церемония роз!

На этой неделе оставалось всего шесть парней. Всего лишь пятый выпуск шоу, а участников уже маловато!

В течение всей недели парни жили на природе в палатках, устраивали романтические свидания и удивляли Ксению своими кулинарными способностями.

Из всех участников только у Андрея Шатырко не было свидания с Мишиной. Вообще-то, оно должно было свершиться, но шанс на свидание у Андрея украл Саша Эллерт. Андрей не стал бороться за Ксюшу и это ее немного смутило. Шатырко оказался в зоне риска.

Фото: скриншот видео

Второй парень, который оказался претендентом на вылет – Игорь. Ксении показалось, что ему больше нравится участвовать в разных состязаниях и конкурсах ради победы в них, а не пытаться завоевать ее внимание и расположение.

Фото: скриншот видео

Но Ксения решила оставить обоих парней и дать им еще один шанс!

В пятом выпуске шоу "Холостячка" никто не покинул проект!

Ранее мы сообщали, кто покинул проект в четвертом выпуске.

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