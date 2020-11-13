"Холостячка": кто покинул шоу в четвертом выпуске

Узнайте, с кем попрощалась Ксения Мишина

Завершился четвертый выпуск шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Мы уже рассказали все его подробности, описав самые интересные и яркие моменты.

Теперь пришло время узнать, кто покинул проект. Начнем с того, что, как мы уже писали в прошлом материале, раньше срока шоу покинул Назар Дзивульский. О нем раскрылась неприятная правда – оказалось, что парень все время пытался казаться милым и носил маску, которую сбросил благодаря свиданию с Ксенией.

Фото: скриншот видео

Мишина узнала, что Дзивульский ранее отказался от своего сына Платона, хотя сам рассказывал, как он очень заботится о малыше, пытаясь выглядеть примерным отцом. Так это или нет, это дело Назара, но Ксении крайне не понравилось, что парень пытался ее обмануть и показаться другим человеком в ее глазах.

Холостячка попросила Назара покинуть шоу еще до церемонии роз.

Немного позже настало время церемонии роз.

Фото: скриншот видео

Роза не досталась...Илье, и он покинул проект!

Объясняем почему: в этом выпуске показали свидание с Ильей, Андреем, Назаром и Игорем. Оно проходило в виде пресс-конференции с журналистами. Там прозвучал такой вопрос: насколько долго Илья может продержаться без секса и готов ли он в будущем ждать Ксению, например, из командировки длиной в полгода, и весь этот период не изменять любимой с другими девушками? Илья не смог однозначно ответить на этот вопрос, что и смутило Ксению.

Фото: скриншот видео

Напомним, ранее мы писали, как прошел второй выпуск "Холостячки".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться