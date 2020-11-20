Первый поцелуй и ночевка в палатках: как прошел пятый выпуск "Холостячки"

Узнайте самые интересные моменты нового эпизода шоу

Мы уже посмотрели пятый выпуск шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной и готовы рассказать вам о самых интересных его моментах. Ночевка в палатках, романтика и...первый поцелуй! С кем целовалась Ксения? Читайте материал и узнаете!

На этот раз все действие происходило на природе, в Херсонской области. Еще в начале выпуска за парнями приехал микроавтобус, который увез их из дома, где они проживали в течение всего съемочного периода.

Фото: скриншот видео

Теперь им целую неделю нужно было провести, живя в палатках совсем рядом с Ксенией (раньше холостячка приезжала к парням на свидания и церемонии роз).

Мишина призналась, что в школе любила горный туризм, поэтому решила устроить своеобразное испытание парням.

Первое задание, которое нужно было выполнить участникам, чтобы заполучить свидание с Ксюшей, – это создать своими руками релакс-зону. Мишина должна была выбрать лучшую.

Парни хорошо постарались – гамаки, гирлянды, чай, а победителем стал Алексей. Вместе с Ксенией они сначала полюбовались ночной природой, повеселились под звуки фейерверков и…сожгли небольшой стог сена.

Фото: скриншот видео

Свидание с Женей

Перед свиданием с Алексеем, у Ксении было свидание с Евгением. Пара вместе медитировала и занималась йогой, причем не только на суше, но и на воде! Ксюше очень понравилось, и она назвала Евгения "мужчиной из ее вселенной" – их вкусы и взгляды на жизнь во многом похожи.

Фото: скриншот видео

Свидание с Лешей

Далее свидание с Лешей, и тут был кайф – пара летала на воздушном шаре! Леша признался, что жутко боится высоты, и решился на полет ради Ксении! После прогулки по воздуху пара пообедала на природе.

Фото: скриншот видео

Пир на весь мир

Следующее испытание – парням нужно было приготовить что-то вкусненькое, как говорится, из подручных средств, и удивить Ксюшу не только блюдом, но его подачей. Самым оригинальным, по мнению Ксюши, стал Андрей Шатырко. Парень сделал несколько блюд в стиле тайской кухни. Его вознаграждение – свидание с Ксенией! Но, погодите, кое-что пошло не так.

Фото: скриншот видео

Романтика с Эллертом

Оказалось, что еще в третьем выпуске Саша Эллерт выиграл в конкурсе талантов и получил бонус – он мог в любое время пригласить Ксюшу на свидание. Прошло с того момента недели две. И вы уже догадались, наверное, что Эллерт решил позвать Ксюшу на свидание именно сейчас, украв шанс на встречу с холостячкой у Шатырко.

На свидании с Александром Ксения повеселилась на славу и получила дозу романтики. Пара покаталась по пустыне (Алешковские пески) на квадроциклах, а потом провела романтический вечер под звездами с шампанским.

Фото: скриншот видео

И тут угадайте, что? Первый поцелуй на проекте! Атмосфера была очень романтичной, Ксения так прониклась, и это свершилось! Позже парочка удалилась в палатку, и мы только догадываемся, что там могло происходить. Конечно, все поняли, что Ксюша и Саша просто заснули, ведь ранее Мишина заявляла, что интима на проекте не будет!

Фото: скриншот видео

А как прошла церемония роз, и кто покинул проект – узнайте в еще одном нашем материале!

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