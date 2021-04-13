Харви Вайнштейн в тюрьме начал терять зрение – адвокат

У известного голливудского экс-продюсера, приговоренного к 23 годам тюремного заключения, также начались проблемы с зубами

По словам адвоката Харви Вайнштейна – Нормана Эффмана, экс-продюсер практически ослеп и нуждается в операции.

"У него также серьезные стоматологические проблемы, и он запланировал определенные процедуры, чтобы сохранить зубы. Думаю, на данный момент он потерял где-то четыре зуба", – цитирует защитника издание Vulture.

Харви Вайнштейн Фото: Getty Images

В связи с ухудшившимся состоянием здоровья 69-летнего Харви Вайнштейна, его экстрадиция в Лос-Анджелес была отложена.

Напомним, что в марте прошлого года Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения. Его признали виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени.

Обвиненный в домогательствах более чем 80-ю женщинами, среди которых были Анджелина Джоли, Роуз Макгоуэн, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, Харви свою вину не признал.

В апреле 2020-го Вайнштейн вылечился от коронавируса в тюрьме, а после некоторое время провел в тюремном отделении психиатрической помощи, куда его перевели из-за суицидальных наклонностей.

Мы также писали, что Елизавета II лишила Харви Вайнштейна почетного звания.

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