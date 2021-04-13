Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Харви Вайнштейн в тюрьме начал терять зрение – адвокат

Сегодня, 18:19

У известного голливудского экс-продюсера, приговоренного к 23 годам тюремного заключения, также начались проблемы с зубами

По словам адвоката Харви Вайнштейна – Нормана Эффмана, экс-продюсер практически ослеп и нуждается в операции.

"У него также серьезные стоматологические проблемы, и он запланировал определенные процедуры, чтобы сохранить зубы. Думаю, на данный момент он потерял где-то четыре зуба", – цитирует защитника издание Vulture.

Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн
Фото: Getty Images

В связи с ухудшившимся состоянием здоровья 69-летнего Харви Вайнштейна, его экстрадиция в Лос-Анджелес была отложена.

Напомним, что в марте прошлого года Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения. Его признали виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени.

Читайте также:
ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Обвиненный в домогательствах более чем 80-ю женщинами, среди которых были Анджелина Джоли, Роуз Макгоуэн, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, Харви свою вину не признал.

В апреле 2020-го Вайнштейн вылечился от коронавируса в тюрьме, а после некоторое время провел в тюремном отделении психиатрической помощи, куда его перевели из-за суицидальных наклонностей.

Мы также писали, что Елизавета II лишила Харви Вайнштейна почетного звания.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Насильник-продюсер Вайнштейн выплатит баснословную сумму компенсации своим жертвам Харви Вайнштейна круглосуточно снимают камеры в тюрьме: продюсер может совершить самоубийство Харви Вайнштейну выдвинули шесть новых обвинений в сексуальном насилии
Харви Вайнштейн
Реклама

Новости партнеров

Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Подружка защитника Динамо, от которой невозможно оторвать взгляд
Подружка защитника Динамо, от которой невозможно оторвать взгляд
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко

Популярные статьи

Сегодня, 17:54Вкусно

Что готовят на Пасху: 6 традиционных блюд

Сегодня, 14:47Фаново

Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

Сегодня, 05:08Психо

Гороскоп на сегодня 13 апреля для всех знаков зодиака: Весы, выходите за рамки и не будьте занудой!

Сегодня, 00:31Фаново

"Вова, соси": Гордон предложил пропагандисту Соловьеву свою конфету (видео)

Вчера, 15:39Звездно

Ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов оказался в постели с известной актрисой

Вчера, 14:27Звездно

Экс-супруг Ани Лорак расстался со своей девушкой и вернулся к певице: почему об этом все говорят

Вчера, 11:45Звездно

Максим Галкин показал архивное видео с молодой Пугачевой

Вчера, 09:52Фаново

Волосы девушки начали дымиться после домашнего окрашивания (видео)

Вчера, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, вашей энергии хватит на все!

11 апреляЗвездно

Галкин показал редкое фото Пугачевой с ее дочками

11 апреляБлог

Как нужно хранить кофе, чтобы он не растерял свой аромат и вкус

11 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 11-17 апреля: все знаки зодиака

10 апреляЗвездно

Назван победитель шоу Маска

10 апреляЗвездно

DZIDZIO рассекретил Дракона на шоу Маска

10 апреляЗвездно

В такое чудовище залезла: на шоу Маска пришла известная певица в костюме Рака

10 апреляЗвездно

На шоу Маска рассекретили Носорога, который влюблен в Олю Полякову

Новости партнеров

"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Брежнева ответила, как решилась выйти замуж за Меладзе
Брежнева ответила, как решилась выйти замуж за Меладзе
В Украине в карантин вырос спрос на одну из специальностей
В Украине в карантин вырос спрос на одну из специальностей
Что известно о "Королеве тьмы" из Судана
Что известно о "Королеве тьмы" из Судана
Размер в порядке: Дзюбу оценила бывшая жена "динамовца"
Размер в порядке: Дзюбу оценила бывшая жена "динамовца"
Джамала откровенно рассказала о буллинге из-за ее внешности
Джамала откровенно рассказала о буллинге из-за ее внешности

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять