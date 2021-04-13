Гарві Вайнштейн у в'язниці почав втрачати зір – адвокат

У відомого голлівудського експродюсера, засудженого до 23 років тюремного ув'язнення, також почалися проблеми із зубами

За словами адвоката Гарві Вайнштейна – Нормана Еффмана, експродюсер практично осліп і потребує операції.

"У нього також серйозні стоматологічні проблеми, і він запланував певні процедури, щоб зберегти зуби. Думаю, на цей момент він втратив десь чотири зуби", – цитує захисника видання Vulture.

Гарві Вайнштейн Фото: Getty Images

У зв'язку з погіршенням стану здоров'я 69-річного Гарві Вайнштейна, його екстрадиція в Лос-Анджелес була відкладена.

Нагадаємо, що в березні минулого року Вайнштейна засудили до 23 років тюремного ув'язнення. Його визнали винним у зґвалтуванні третього ступеня і схилянні до сексу першого ступеня.

Звинувачений в домаганнях більш ніж 80-ю жінками, серед яких були Анджеліна Джолі, Роуз МакГоуен, Гвінет Пелтроу і Сальма Гайек, Гарві свою провину не визнав.

У квітні 2020-го Вайнштейн вилікувався від коронавірусу у в'язниці, а потім деякий час провів в тюремному відділенні психіатричної допомоги, куди його перевели через суїцидальні нахили.

Ми також писали, що Єлизавета II позбавила Гарві Вайнштейна почесного звання.

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