Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Свое кино. Скандально-известного продюсера Харви Вайнштейна теперь круглосуточно снимают камеры в тюрьме

Сегодня, 18:00

Предполагается, что он может совершить самоубийство

Скандально известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который ранее был в тяжелом состоянии, теперь находится под постоянным наблюдением. Такое решения было принято в связи с тем, что продюсер может совершить самоубийство.

Как сообщает издание TMZ, видеокамеры записывают каждое движение заключенного, чтобы не допустить такого конца, как это было с Джеффри Эпштейном. Известный финансист покончил с собой в своей камере.

Фото: Getty Images, Харви Вайнштейн
Фото: Getty Images, Харви Вайнштейн

Отныне, помимо обычных камер наблюдения, у любого из охранников, который будет следить за Вайнштейном, будет еще одна дополнительная видеокамера. Так что теперь, Харви Вайнштейн находится в собственной версии круглосуточно снимаемого фильма, а все ради его безопасности.

Подобная реакция правоохранительных органов спровоцирована случаем прошлогодней давности. Педофил Джеффри Эпштейн был найден мертвым в своей камере предварительного заключения.

Напомним, что обвиненный в сексуальных домогательствах кинопродюсер Харви Вайнштейн в марте этого года был приговорен к 23 годам тюремного заключения.

Ранее мы сообщали, что Харви Вайнштейну выдвинули шесть новых обвинений в сексуальном насилии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Съемки "Черной пантеры 2" без умершего Чедвика Боузмана начнутся летом 2021-го Педро Альмодовар заставил Тильду Суинтон взять топор на карантине. Смотрите первый трейлер "Человеческого голоса" Из-за требовательного Леонардо Ди Каприо переписывают сценарий нового фильма Мартина Скорсезе
кино тюрьма Харви Вайнштейн
Реклама

Новости партнеров

Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Кто получит все богатства умершего Романа Виктюка
Кто получит все богатства умершего Романа Виктюка

Популярные статьи

Сегодня, 13:53Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Сегодня, 11:35Food

Как есть сладкое и не поправляться

Сегодня, 05:07Психология

Гороскоп на сегодня 24 ноября: Овен может закатить вечериночку, а Тельцам нужно расслабиться

Вчера, 18:30Events

День Вооруженных сил Украины: дата, история и значение праздника

Вчера, 18:01Стиль

Кто лучше: Тина Кароль повторила образ звезды 90-х Евы Герциговой

Вчера, 16:34Шоу-бизнес

Под песню Queen и аплодисменты: во Львове попрощались с Виктюком. Эксклюзив (видео)

Вчера, 14:40Шоу-бизнес

Мэрия Москвы подала в суд на Наташу Королеву: как певица обманула город

Вчера, 12:04Шоу-бизнес

Майли Сайрус – 28! Необычные образы скандальной звезды

Вчера, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня 23 ноября: Ракам нужно поучиться, а у Львов будет игривое настроение

Вчера, 00:06Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в тринадцатом эфире

22 ноябряШоу-бизнес

"Пойдем искать папу": вдова блогера Дмитрия Стужука рассказала детям о его смерти

22 ноябряАфиша

Скарлетт Йоханссон – 36! Лучшие роли секс-символа Голливуда

22 ноябряТехно

"Черная пятница – 2020": где искать самые выгодные скидки офлайн и в Сети

22 ноябряШоу-бизнес

"Я люблю!": 73-летний Бари Алибасов и его молодая любовница ждут ребенка

22 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 22-28 ноября: все знаки зодиака

22 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 22 ноября: Водолею нужно выйти из зоны комфорта, а Рыбам – не давить ни на кого своим авторитетом

Новости партнеров

Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Новогодний салат «Атлантида» с селедкой: гости точно оценят
Новогодний салат «Атлантида» с селедкой: гости точно оценят
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
"Забеременела от отчима": Мишина спровоцировала откровения в Сети
"Забеременела от отчима": Мишина спровоцировала откровения в Сети
На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
"Не рожала бы, если бы знала": слова Жанны в последние дни жизни
"Не рожала бы, если бы знала": слова Жанны в последние дни жизни
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять