Свое кино. Скандально-известного продюсера Харви Вайнштейна теперь круглосуточно снимают камеры в тюрьме

Предполагается, что он может совершить самоубийство

Скандально известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который ранее был в тяжелом состоянии, теперь находится под постоянным наблюдением. Такое решения было принято в связи с тем, что продюсер может совершить самоубийство.

Как сообщает издание TMZ, видеокамеры записывают каждое движение заключенного, чтобы не допустить такого конца, как это было с Джеффри Эпштейном. Известный финансист покончил с собой в своей камере.

Фото: Getty Images, Харви Вайнштейн

Отныне, помимо обычных камер наблюдения, у любого из охранников, который будет следить за Вайнштейном, будет еще одна дополнительная видеокамера. Так что теперь, Харви Вайнштейн находится в собственной версии круглосуточно снимаемого фильма, а все ради его безопасности.

Подобная реакция правоохранительных органов спровоцирована случаем прошлогодней давности. Педофил Джеффри Эпштейн был найден мертвым в своей камере предварительного заключения.

Напомним, что обвиненный в сексуальных домогательствах кинопродюсер Харви Вайнштейн в марте этого года был приговорен к 23 годам тюремного заключения.

Ранее мы сообщали, что Харви Вайнштейну выдвинули шесть новых обвинений в сексуальном насилии.

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