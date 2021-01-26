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Насильник-продюсер Вайнштейн выплатит баснословную сумму компенсации своим жертвам

Сегодня, 14:17

Сумма будет поделена между более чем 50 женщинами, обвинившими Харви Вайнштейна в насилии

Спустя почти три года после того, как корпорация Weinstein Co, которую возглавлял обвиненный в сексуальном насилии кинопродюсер Харви Вайнштейн, объявила о банкротстве, суд утвердил план, согласно которому Вайнштейн выплатит 17,1 миллионов долларов всем своим жертвам. Об этом сообщает Variety.

План также предусматривает выплату 9,7 миллионов долларов бывшим должностным лицам и директорам Weinstein Co., позволяя им оплатить часть своих юридических счетов за последние несколько лет. Директора и должностные лица, в число которых входят брат Вайнштейна, Боб, также освобождаются от любой потенциальной ответственности за действия Харви.

Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн
Фото: Getty Images

17 миллионов долларов будут разделены между более чем 50 жертвами Вайнштейна. По самым серьезным обвинениям будут совершены выплаты в размере 500 000 долларов и более.

Напомним, что обвиненный в сексуальных домогательствах кинопродюсер Харви Вайнштейн в марте прошлого года был приговорен к 23 годам тюремного заключения.

Ранее мы сообщали, что Харви Вайнштейна круглосуточно снимают камеры в тюрьме. До этого появилась информация об ухудшении здоровья Вайнштейна.

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