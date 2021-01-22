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11-летняя дочь Веры Брежневой впервые снялась для глянца: фото

Сегодня, 16:07

Сара Киперман делает уверенные шаги в модельной карьере

Певица Вера Брежнева показала фотографии своей подросшей дочери, Сары Киперман, которая ранее поразила своим взрослым внешним видом. В декабре девочке исполнилось 11 лет и сейчас она может похвастаться своими первыми успехами в карьере модели – Сара впервые позировала для популярного журнала.

На снимках для февральского номера российского Elle Сара появилась в белоснежном наряде – объемной шубе из искусственного меха дизайнера ANTON BELINSKIY. Подписчики Веры Брежневой в Instagram были в восторге от внешности ее дочери.

Дочь Веры Брежневой Сара
Дочь Веры Брежневой Сара
Фото: instagram.com/ververa

"Как быстро растут дети...", – подписала фото дочери Вера Брежнева.

Дочь Веры Брежневой Сара
Дочь Веры Брежневой Сара
Фото: instagram.com/ververa

Фото прокомментировал и украинский клипмейкер Алан Бадоев.

Скриншот Instagram

Известно, что у Веры Брежневой две дочки. 19-летняя Соня – от брака певицы с Виталием Войченко, и 11-летняя Сара – от Михаила Кипермана.

Ранее Вера Брежнева рассказала, как справляться с хейтерами.

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