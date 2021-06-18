Лиза и Гарри Галкины зачитали рэп к 45-летию отца. Орбакайте назвала это хитом (видео)

Дети Примадонны и Галкина не оставляют ни один праздник без стихов и песен. Поэтому в день рождения телеведущего Лиза и Гарри зачитали рэп

Дети Макса Галкина поздравили его с днем рождения Фото: instagram.com/maxgalkinru

Супруг Примадонны Максим Галкин, который ранее забавно отреагировал на свой якобы суд с пенсионным фондом, с самого утра получает массу поздравлений. Сегодня, 18 июня, телеведущему и комику исполняется 45 лет. Но главное поздравление, которое уже успел получить Галкин, было, конечно же, от его детей. 7-летний Гарри и 7-летняя Лиза решили удивить отца, и не просто сочинили для него стих, но и превратили его в песню и зачитали как речитатив.

Видеороликом супруг Аллы Пугачевой поделился в своем Instagram-аккаунте.

"Эта песня для меня!" – написал Максим Галкин.

В конце видео появилась Алла Борисовна, и вся семья обменялась объятиями.

Коллеги и поклонники Максима Галкина были растроганы таким поздравлением не меньше, чем сам телеведущий.

"С днем рождения, дорогой Максим! Самое сладкое поздравление от детей!"

"Как же это мило. С днем рождения"

"Боже какие потрясающие дети. Обожаю"

А вот дочь Аллы Пугачевой от предыдущего брака, Кристина Орбакайте, и вовсе ознаменовала песню новым хитом.

"Это хит!"

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева стали родителями 18 сентября 2013 года. Двойню для звезд вынашивала суррогатная мать.

При этом роман артистов начался еще задолго до рождения их детей. Как признавалась Примадонна, отношения между ними начались в 2001 году. На тот момент она еще состояла в браке с Филиппом Киркоровым. Именно он и познакомил Пугачеву и Галкина – любовь между ними вспыхнула с первого взгляда.

Сейчас Алла Пугачева и Максим Галкин живут с детьми в собственном поместье в деревне Грязь недалеко от Москвы.

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