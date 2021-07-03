Галкін зворушив Мережу новим відео з дітьми Пугачової: Ну які ж вони милі! (Відео)

Шоумен і ведущий Максим Галкін в черговий раз порадував своїх фоловерів контентом з дітьми. Не секрет, що багато фанатів Галкіна і Алли Пугачової просто обожнюють їхніх дітей. Пам'ятаєте, як Ліза і Гаррі зачитали реп до 45-річчя Галкіна?
В Instagram-профілі Максим Галкін опублікував відео, де показав, що його син робить на кухні. Гаррі готує для зоряного тата салат з овочів.
У коментарях до посту всі просто розтанули від побаченого:
- "Як це мило!"
- "Господи, як же приємно спостерігати за життям вашої родини!"
- "Який молодець"
А в сторіс чоловік Алли Борисівни опублікував кілька відео, зняті біля ставка на території будинку. Ліза помітила живність у воді і в неї з батьком та братом зав'язалася суперечка щодо рибок.
"Це пуголовки! Так, реально! Це пуголовки! Чому ви не вірите?" – звернулася до Гаррі і Максима Галкіна 7-річна Ліза.
Нагадаємо, що раніше Максим Галкін поділився чарівним фото Алли Пугачової в квітковій сукні, зробленим під час святкування його дня народження.
Дивіться в сюжеті, чому Пугачова вчить свого сина:
Раніше ми розповідали, як російський шоубіз гуляв на дні народження Максима Галкіна.