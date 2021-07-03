Галкін зворушив Мережу новим відео з дітьми Пугачової: Ну які ж вони милі! (Відео)

Максим Галкін не припиняє радувати своїх фоловерів новими відео з дітьми Гаррі і Лізою, яких обожнюють, здається, всі підписники артиста

Максим Галкін показав нове відео з дітьми Гаррі і Лізою / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен і ведущий Максим Галкін в черговий раз порадував своїх фоловерів контентом з дітьми. Не секрет, що багато фанатів Галкіна і Алли Пугачової просто обожнюють їхніх дітей. Пам'ятаєте, як Ліза і Гаррі зачитали реп до 45-річчя Галкіна?

В Instagram-профілі Максим Галкін опублікував відео, де показав, що його син робить на кухні. Гаррі готує для зоряного тата салат з овочів.

У коментарях до посту всі просто розтанули від побаченого:

"Як це мило!"

"Господи, як же приємно спостерігати за життям вашої родини!"

"Який молодець"

А в сторіс чоловік Алли Борисівни опублікував кілька відео, зняті біля ставка на території будинку. Ліза помітила живність у воді і в неї з батьком та братом зав'язалася суперечка щодо рибок.

Діти Галкіна і Пугачової знайшли рибок у ставку

Скріншот: instagram.com/stories/maxgalkinru

Син Алли Пугачової і Максима Галкіна Гаррі

Скріншот: instagram.com/stories/maxgalkinru

"Це пуголовки! Так, реально! Це пуголовки! Чому ви не вірите?" – звернулася до Гаррі і Максима Галкіна 7-річна Ліза.

Нагадаємо, що раніше Максим Галкін поділився чарівним фото Алли Пугачової в квітковій сукні, зробленим під час святкування його дня народження.

Максим Галкін показав чарівну Аллу Пугачову на фото / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Дивіться в сюжеті, чому Пугачова вчить свого сина:

Раніше ми розповідали, як російський шоубіз гуляв на дні народження Максима Галкіна.