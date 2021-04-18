Галкин показал роскошный подарок Пугачевой от Лободы: Это невероятно!

Примадонна отпраздновала свой день рождения три дня назад, а подарки от друзей получает до сих пор. Супруг Аллы показал самый большой букет, подаренный певице

Максим Галкин показал некоторые букеты, которые прислали к 72-му дню рождения Аллы Борисовны. По словам артиста, самым большим оказался букет от Светланы Лободы.

В Instastories Галкин опубликовал видео с роскошными розами, которых, кажется несколько сотен. Вероятно, это отсылка к легендарной песне "Миллион алых роз", которую исполняет Пугачева.

Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

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Недавно Светлана Лобода рассказала, как Пугачева помогла ей после скандала на российском шоу. В шестом сезоне "Голос.Дети", где тренером была LOBODA, победительницей стала дочь певицы Алсу – Микелла Абрамова.

Светлана Лобода и Алла Пугачева Фото: instagram.com/lobodaofficial

Вокальный проект обвинили в коррупции, а Лобода попала под раздачу. Тогда Примадонна встретилась с участниками шоу и вручила им свою именную награду.

Ранее мы писали, что дочь Пугачевой исполнила "Миллион алых роз" на французском языке.

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