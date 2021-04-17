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Ей не может быть 47! Виктория Бекхэм восхитила идеальной фигурой в свой день рождения (фото)

Сегодня, 12:24

17 апреля британская звезда празднует день рождения. Экс-"перчинка" опубликовала фото, которое заставляет нас сомневаться в том, что Виктории больше 25 лет

В своем Instagram-профиле супруга Дэвида Бекхэма опубликовала кадр из фотосессии для известного глянца. На снимке Виктория позирует в коротком платье, стоя на столе. У нее на голове праздничный колпак, которые обычно носят на вечеринках, а вокруг нее соответствующий декор.

Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
Фото: instagram.com/victoriabeckham

"С днем рождения меня", – коротко написала Бекхэм в посте.

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Поклонники засыпали Викторию поздравлениями в комментариях, а Элтон Джон разместил у себя в сторис фото с ней.

Фото: instagram.com/eltonjohn

Ранее мы писали, что Макса Барских и российскую певицу перепутали с Дэвидом и Викторией Бекхэм.

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