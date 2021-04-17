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Їй не може бути 47! Вікторія Бекхем вразила ідеальною фігурою в свій день народження (фото)

Сьогодні, 12:24

17 квітня британська зірка святкує день народження. Екс-"перчинка" опублікувала фото, яке змушує нас сумніватися в тому, що Вікторії більше 25 років

У своєму Instagram-профілі дружина Девіда Бекхема опублікувала кадр з фотосесії для відомого глянцю. На знімку Вікторія позує в короткій сукні, стоячи на столі. У неї на голові святковий ковпак, які зазвичай носять на вечірках, а навколо неї відповідний декор.

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем
Фото: instagram.com/victoriabeckham

"З днем народження мене", – коротко написала Бекхем в пості.

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Шанувальники засипали Вікторію привітаннями в коментарях, а Елтон Джон розмістив у себе в сторіс фото з нею.

Фото: instagram.com/eltonjohn

Раніше ми писали, що Макса Барських і російську співачку переплутали з Девідом і Вікторією Бекхем.

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