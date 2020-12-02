Джордж Клуни и Селена Гомес признаны самыми влиятельными людьми по версии People

Американский журнал People подвел итоги

Декабрь – время подводить итоги. Самые популярные исполнители уже известны, список самых просматриваемых клипов видели. Теперь журнал People назвал имена самых влиятельных людей 2020 года и посвятил каждому из них обложку.

Звание "Человек года" по версии журнала People получили певица Селена Гомес, актер Джордж Клуни, актриса Реджина Кинг и главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Селена Гомес удостоилась этого звание за ее работу по повышению осведомленности о психическом здоровье и за участие в движении Black Lives Matter. Певица объединилась с несколькими чернокожими активистами в июне на фоне протестов против жестокости полиции, чтобы привлечь внимание к движению Black Lives Matter.

Селена Гомеч Фото: instagram.com/people

Джордж Клуни получил признание как меценат. Актер пожертвовал более одного миллиона долларов на борьбу с COVID-19 в Италии, Лондоне и Лос-Анджелесе. Также он выделил деньги ливанским благотворительным организациям после взрыва в Бейруте в августе.

Джордж Клуни Фото: instagram.com/people

Актриса Реджина Кинг стала "Человеком года" за помощь бедным во время пандемии коронавируса и за борьбу против жестокости полиции.

Реджина Кинг Фото: instagram.com/people

Инфекционист Энтони Фауч удостоился этого звание за борьбу с коронавирусом. В сообщении отмечено, что этот тот доктор, который нужен был Америке в 2020 году. "Несмотря на то, что он и его семья получали смертельные угрозы, он оставался на передовой, успокаивая нас в трудное время преданной службой и здравым смыслом", – отметил главный редактор People.

Энтони Фаучи Фото: instagram.com/people

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