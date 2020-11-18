Названа самая популярная песня. Вы точно ее слышали
Музыкальное приложение Shazam составило рейтинг
Сегодня журнал People назвал самого сексуального мужчину, а теперь мы еще и знаем самую популярную песню музыкального приложения Shazam.
Рейтинг приложения возглавила песня Dance Monkey австралийской исполнительницы Tones and I, сообщает BBC. Пользователи "шазамили" трек более 36 миллионов раз. Певица призналась, что именно Shazam помог ей стать популярной.
"Когда я выпустила Dance Monkey, у меня не было подписчиков, но Shazam дал мне возможность увеличить число моих фанатов, что и повлияло на успех моей карьеры", – сказала Tones and I.
Слушать песню Dance Monkey:
Кроме Dance Monkey, в десятку самых популярных треков, которыми интересовались пользователи Shazam, вошли:
- Robin Schulz, Lilly Wood & the Prick — Prayer in C
- Passenger — Let Her Go
- Avicii — Wake Me Up
- Major Lazer — Lean on
- Эд Ширан — Thinking Out Loud
- Sia — Cheap Thrills
- Gotye — Somebody That I Used to Know
- Kings, Cookin’ on 3 Burners — This Girl
- Hozier — Take Me to Church
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