Названа самая популярная песня. Вы точно ее слышали

Музыкальное приложение Shazam составило рейтинг

Сегодня журнал People назвал самого сексуального мужчину, а теперь мы еще и знаем самую популярную песню музыкального приложения Shazam.



Рейтинг приложения возглавила песня Dance Monkey австралийской исполнительницы Tones and I, сообщает BBC. Пользователи "шазамили" трек более 36 миллионов раз. Певица призналась, что именно Shazam помог ей стать популярной.



"Когда я выпустила Dance Monkey, у меня не было подписчиков, но Shazam дал мне возможность увеличить число моих фанатов, что и повлияло на успех моей карьеры", – сказала Tones and I.



Слушать песню Dance Monkey:





Кроме Dance Monkey, в десятку самых популярных треков, которыми интересовались пользователи Shazam, вошли:

Robin Schulz, Lilly Wood & the Prick — Prayer in C

Passenger — Let Her Go

Avicii — Wake Me Up

Major Lazer — Lean on

Эд Ширан — Thinking Out Loud

Sia — Cheap Thrills

Gotye — Somebody That I Used to Know

Kings, Cookin’ on 3 Burners — This Girl

Hozier — Take Me to Church

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