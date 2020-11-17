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Джордж Клуни о своей супруге: "Моя жизнь была пуста до встречи с ней"

17 ноября, 19:27

В более раннем возрасте актер даже не думал о женитьбе и детях

Знаменитый актер Джордж Клуни получил титул "Человек года" по версии журнала GQ, и в интервью изданию он рассказал о своей супруге Амаль, а также о том, как изменилась его жизнь после их знакомства.

Амаль с мужем Джорджем Клуни
Амаль с мужем Джорджем Клуни
Фото: AFP

59-летний актер признался: долгое время был убежден, что никогда не женится и не будет иметь детей. Так он думал, пока не встретил свою жену, 42-летнюю Амаль, на которой женился в 2014 году. В июне 2017 года у пары родились близнецы Элла и Александр.

Клуни признался, что в более молодом возрасте даже и представить не мог, что у него будет ребенок, а теперь у актера их двое!

"Я думал: "Я никогда не женюсь, у меня не будет детей. Я буду спокойно работать, у меня есть хорошие друзья, моя жизнь наполнена и прекрасна. Но я понял, что жизнь была на самом деле пуста и неполноценна, пока я не встретил Амаль", – разоткровенничался Клуни.

Ранее ми сообщали, что вышел трейлер научно-фантастической драмы "Полночное небо" с Джорджем Клуни.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Джордж Клуни получил письмо от анонима, в котором шла речь о внебрачном ребенке актера.

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