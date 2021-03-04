Джастин Тимберлейк трогательно поздравил Джессику Бил с 39-летием: "Самая сильная, самая красивая мама..."

Певец также показал серию совместных фото с супругой

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк, которому недавно исполнилось 40 лет, поделился серией редких фотографий своей супруги Джессики Бил. Певец действительно нечасто публично проявляет чувства и скрывает подробности личной жизни. Хотя быть истинным романтиком Джастин умеет. В подтверждение тому – его новый пост в Instagram, в котором певец безумно трогательно поздравил свою любимую с 39-летием.

Кстати, и вы можете воспользоваться грядущим праздником, чтобы проявить чувства своим любимым мамам, женам и бабушкам: подсказываем, чем удивить любимых женщин на 8 Марта.

Певец опубликовал несколько совместных фото с женой, а также отдельные ее снимки.

"С днем рождения, мой самый любимый человек в мире… Ты – самая сильная, веселая, лучшая, самая яркая и красивая мама / партнер / босс. Мне повезло учиться у тебя, смеяться вместе с тобой и праздновать с тобой каждый день. Но сегодня мы сделаем это с тортом! Пусть у нас будет еще больше замедленных движений на ветру, прыжков в кусты ради спасения игрушек нашего ребенка, и "идеальных" фотографий, когда мы прыгаем… Я люблю в тебе все, что знаю", – написал Джастин Тимберлейк.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил Фото: instagram.com/justintimberlake

На другом фото Джастин целовал Джессику в щеку.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил Фото: instagram.com/justintimberlake

Кстати, на одном из снимков появился и сын Джастина. В апреле мальчику исполнится шесть лет, но звездные родители редко появляются с ним на публике.

Джастин Тимберлейк, Джессика Бил и их сын Фото: instagram.com/justintimberlake

Напомним, в начале года стало известно, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз.

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