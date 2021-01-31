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Джастину Тимберлейку – 40: лучшие хиты именинника

Сегодня, 12:10

Мы собрали самые популярные песни исполнителя

В последний день января свой день рождения отмечает американский певец и актер Джастин Тимберлейк, который не так давно во второй раз стал отцом. Артисту исполняется 40 лет.

Мы решили вспомнить самые яркие хиты певца в своей традиционной подборке.

Cry Me A River (2002)

Ходят слухи, что трек был написан после расставания с Бритни Спирс, с которой Джастин встречался два с половиной года. Причиной разрыва с девушкой стал непростительный поступок: Спирс изменила Тимберлейку с другим мужчиной.

SexyBack (2006)

Тимберлейк признался, что перед тем как написать песню, он только и делал, что слушал Дэвида Боуи, в том числе альбом Diamond Dogs. Трек Rebel Rebel был прослушан порядка 15 раз подряд, прежде чем появились первые наброски SexyBack.

Mirrors (2013)

После выпуска второго альбома в 2006 году Джастин Тимберлейк решил устроить себе перерыв, чтобы сосредоточиться на своей кинокарьере. В 2013-м певец задумал снова вернуться на верхушки музыкальных чартов и выпустил сингл Mirrors, который обещал стать очередным суперхитом.

Can't Stop the Feeling! (2016)

Сингл стал главным саундтреком анимационного фильма "Тролли" (Trolls). Зажигательная песня моментально вернула певцу былой успех и заняла верхнюю строчку хит-парада Billboard Hot 100. Благодаря этому хиту Джастин получил премию "Грэмми", а также был номинирован на "Золотой глобус" и "Оскар".

Say Something, (2018)

Одним из самых последних запоминающихся хитов Тимберлейка стала песня Say Something, которую он записал при участии кантри-певца Криса Стэплтона. Эта композиция вошла в пятый альбом Тимберлейка под названием Man of the Wood.

Напомним, Джастин Тимберлейк и его супруга Джессика Бил продали шикарный пентхаус в Нью-Йорке за 6,4 млн долларов.

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