Джастін Тімберлейк зворушливо привітав Джесіку Біл з 39-річчям: "Найсильніша, найкрасивіша мама..."

Співак також показав серію спільних фото з дружиною

Американський співак і актор Джастін Тімберлейк, якому нещодавно виповнилося 40 років, поділився серією рідкісних фотографій своєї дружини Джессіки Біл. Співак дійсно нечасто публічно проявляє почуття і приховує подробиці особистого життя. Хоча бути істинним романтиком Джастін вміє. На підтвердження тому – його новий пост в Instagram, в якому співак надзвичайно зворушливо привітав свою кохану з 39-річчям.

До речі, і ви можете скористатися прийдешнім святом, щоб проявити почуття своїм улюбленим мамам, дружинам і бабусям: підказуємо, чим здивувати жінок на 8 Березня.

Співак опублікував кілька спільних фото з дружиною, а також окремі її знімки.

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл Фото: instagram.com/justintimberlake

"З днем народження, моя найулюбленіша людина у світі... Ти – найсильніша, найвеселіша, найкраща, найяскравіша і найкрасивіша мама / партнер / бос. Мені пощастило навчатися у тебе, сміятися разом з тобою і святкувати з тобою кожен день. Але сьогодні ми зробимо це з тортом! Нехай у нас буде ще більше уповільнених рухів на вітрі, стрибків у кущі заради порятунку іграшок нашої дитини, та "ідеальних" фотографій, коли ми стрибаємо... Я люблю в тобі все, що знаю", – написав Джастін Тімберлейк.

На іншому Джастін цілував Джессіку в щоку.

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл Фото: instagram.com/justintimberlake

До речі, на одному зі знімків з'явився і син Джастіна. У квітні хлопчикові виповниться шість років, але зіркові батьки рідко з'являються з ним на публіці.

Джастін Тімберлейк, Джессіка Біл і їх син Фото: instagram.com/justintimberlake

Нагадаємо, на початку року стало відомо, що Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл стали батьками вдруге.

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