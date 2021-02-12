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Дочь Успенской о ссоре с матерью: "Для нее сцена стала важнее меня"

Сегодня, 16:15

О скандале Любови Успенской с дочкой стало известно более года назад

Больше года все обсуждают личную драму певицы Любови Успенской, которая поссорилась с родной дочерью Татьяной. Недавно артистка поздравила дочь с днем рождения, а теперь Татьяна призналась, что они с мамой больше не в ссоре, сообщает СтарХит.

Ранее девушка заявляла, что Успенская оказывала на нее психологическое давление, певица все отрицала.

"Мы с мамой общаемся. Я понимаю, что она моя мать, важный для меня человек. Просто у меня была обида, что в какой-то момент сцена для нее стала важнее меня. Я не чувствую себя счастливым человеком по ряду обстоятельств. По-настоящему счастлива я была, наверное, только в школе", — рассказала Татьяна в программе "Док-ток".

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной
Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Сейчас Татьяна проживает в США. Осенью прошлого года ее заметили на одной из улиц Лос-Анджелеса без обуви. Девушка сидела на асфальте и медитировала. Кстати, медитации и занятия йогой – это отличный способ расслабиться, особенно вместе с любимым человеком в День святого Валентина. Мы собрали еще несколько оригинальных идей, как круто отметить День всех влюбленных.

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