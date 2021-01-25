Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Депрессия, КВН и алкоголизм: что известно о комике Шаляпине, покончившем с собой

Сегодня, 15:42

Недавно артист вернулся из клиники, где проходил лечение от алкоголизма

Сегодня, 25 января, стало известно, что российский комик Александр Шаляпин покончил с собой. Артист был найден в своей квартире с порезанными венами. Погибшего нашла его супруга Анастасия. Ему был 41 год.

Как пишет СтарХит, Александр около 20 лет страдал от алкогольной зависимости, а последнее время был в депрессии. Недавно он вернулся из спецклиники, где в очередной раз проходил лечение.

Александр Шаляпин: биография

Александр родился в 1979 году в городе Люберцы, Московская область. С детства увлекался творчеством, любил устраивать представления и проявлял интерес к актерскому искусству. После развода родителей Шаляпин отправился жить в Самару вместе с матерью. В подростковом возрасте стал обучаться в театрально-телевизионной студии "Товарищ".

Александр Шаляпин
Александр Шаляпин
Фото: instagram.com/shalyapin_official

Семья Шаляпина настояла на том, чтобы он получил "серьезную профессию" и поступил в Железнодорожную академию. Там Александр не доучился и наперекор родным поступил в Самарский государственный институт культуры на актерский факультет.

Александр выступал в КВН, снимался во многих юмористических программах, занимался стэндапом, а также успел сняться в нескольких фильмах, среди которых "Бумер: Фильм второй", "Универ. Новая общага".

Личная жизнь

Был дважды женат, в одном из браков родилась дочь. Третьей супругой Александра стала девушка по имени Анастасия, которая и нашла мертвого Шаляпина в их квартире.

Как мы сообщали выше, у Александра была затяжная депрессия на фоне алкогольной зависимости. Это подтвердил менеджер артиста, уточнив, что депрессивное состояние Шаляпина развилось также из-за отсутствия выступлений во время карантина.

Александр Шаляпин с супругой Анастасией
Александр Шаляпин с супругой Анастасией
Фото: instagram.com/shalyapin_official

Ранее мы сообщали, что умер отец Насти Каменских. Напомним, ушел из жизни знаменитый кинопродюсер Альберто Гримальди.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
смерть комик
Реклама

Новости партнеров

Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
У Насти Каменских случилось горе в семье
У Насти Каменских случилось горе в семье

Популярные статьи

Сегодня, 14:32Звездно

Ему бы исполнилось 83. Каким был Владимир Высоцкий

Сегодня, 14:10Вкусно

Как вкусно заквасить капусту: ТОП-5 способов

Сегодня, 13:32Звездно

История любви Владимира Зеленского с супругой Еленой

Сегодня, 12:36Вкусно

Что приготовить на ужин без мяса: ТОП-7 рецептов

Сегодня, 12:14Events

Поздравления с Днем Татьяны: яркие открытки и красивые пожелания

Сегодня, 10:42Events

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

Сегодня, 09:55Фаново

День студента: история праздника, когда отмечают в Украине

Сегодня, 08:40Фаново

Поздравления с Днем студента: стихи, проза, прикольные картинки

Сегодня, 08:13Фаново

Татьянин день-2021: дата, история, традиции и приметы праздника

Сегодня, 06:00Events

Именины Татьяны: поздравления с днем ангела, открытки, картинки и стихи

Сегодня, 05:21Психо

Гороскоп на сегодня 25 января: Водолею нужно избавиться от внутреннего нытика, а у Рыб появится энергия

Сегодня, 04:10Events

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

23 январяЗвездно

"Маска" сброшена, Буйвол опознан – имя звезды (видео)

23 январяВкусно

3 рецепта всемирно известных пирогов

23 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 23 января: Девы легко смогут решить любую задачу, а Весы – напортачить на работе

22 январяПсихо

Как отпраздновать день рождения дома: три главные составляющие праздника

Новости партнеров

Квашеная капуста: рецепт от Евгения Клопотенко
Квашеная капуста: рецепт от Евгения Клопотенко
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Певица Оля Полякова застраивает полуостров на Днепре (фото)
Певица Оля Полякова застраивает полуостров на Днепре (фото)
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Невероятная красавица: Камалия показала себя 16-летнюю
Невероятная красавица: Камалия показала себя 16-летнюю
Обзавидуешся: 54-летняя Сальма Хайек сфотографировалась в бикини
Обзавидуешся: 54-летняя Сальма Хайек сфотографировалась в бикини
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять