Депрессия, КВН и алкоголизм: что известно о комике Шаляпине, покончившем с собой

Недавно артист вернулся из клиники, где проходил лечение от алкоголизма

Сегодня, 25 января, стало известно, что российский комик Александр Шаляпин покончил с собой. Артист был найден в своей квартире с порезанными венами. Погибшего нашла его супруга Анастасия. Ему был 41 год.

Как пишет СтарХит, Александр около 20 лет страдал от алкогольной зависимости, а последнее время был в депрессии. Недавно он вернулся из спецклиники, где в очередной раз проходил лечение.

Александр Шаляпин: биография

Александр родился в 1979 году в городе Люберцы, Московская область. С детства увлекался творчеством, любил устраивать представления и проявлял интерес к актерскому искусству. После развода родителей Шаляпин отправился жить в Самару вместе с матерью. В подростковом возрасте стал обучаться в театрально-телевизионной студии "Товарищ".

Александр Шаляпин Фото: instagram.com/shalyapin_official

Семья Шаляпина настояла на том, чтобы он получил "серьезную профессию" и поступил в Железнодорожную академию. Там Александр не доучился и наперекор родным поступил в Самарский государственный институт культуры на актерский факультет.

Александр выступал в КВН, снимался во многих юмористических программах, занимался стэндапом, а также успел сняться в нескольких фильмах, среди которых "Бумер: Фильм второй", "Универ. Новая общага".

Личная жизнь

Был дважды женат, в одном из браков родилась дочь. Третьей супругой Александра стала девушка по имени Анастасия, которая и нашла мертвого Шаляпина в их квартире.

Как мы сообщали выше, у Александра была затяжная депрессия на фоне алкогольной зависимости. Это подтвердил менеджер артиста, уточнив, что депрессивное состояние Шаляпина развилось также из-за отсутствия выступлений во время карантина.

Александр Шаляпин с супругой Анастасией Фото: instagram.com/shalyapin_official

Ранее мы сообщали, что умер отец Насти Каменских. Напомним, ушел из жизни знаменитый кинопродюсер Альберто Гримальди.

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