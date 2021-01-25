Депресія, КВК і алкоголізм: що відомо про коміка Шаляпіна, який наклав на себе руки

Нещодавно артист повернувся з клініки, де лікувався від алкоголізму

Сьогодні, 25 січня, стало відомо про те, що російський комік Олександр Шаляпін наклав на себе руки. Артист був знайдений у своїй квартирі з порізаними венами. Загиблого знайшла його дружина Анастасія. Йому був 41 рік.

Як пише СтарХит, Олександр близько 20 років страждав від алкогольної залежності, а останнім часом перебував у депресії. Нещодавно він повернувся зі спецклініки, де вкотре проходив лікування.

Олександр Шаляпін: біографія

Олександр народився в 1979 році в місті Люберці, Московська область. З дитинства захоплювався творчістю, любив влаштовувати вистави і виявляв інтерес до акторського мистецтва. Після розлучення батьків Шаляпін поїхав жити до Самари разом з матір'ю. У підлітковому віці почав навчатися в театрально-телевізійної студії "Товариш".

Олександр Шаляпін Фото: instagram.com/shalyapin_official

Сім'я Шаляпіна наполягла на тому, щоб він отримав "серйозну професію" і вступив до Залізничної академії. Там Олександр не довчився і наперекір рідним вступив до Самарського державного інституту культури на акторський факультет.

Олександр виступав у КВК, знімався у багатьох гумористичних програмах, займався стендапом, а також встиг знятися в кількох фільмах, серед яких "Бумер: Фильм второй", "Универ. Новая общага".

Особисте життя

Був двічі одружений, в одному зі шлюбів народилася дочка. Третьою дружиною Олександра стала дівчина на ім'я Анастасія, яка і знайшла мертвого Шаляпіна в їхній квартирі.

Як ми повідомляли вище, в Олександра була затяжна депресія на фоні алкогольної залежності. Це підтвердив менеджер артиста, уточнивши, що депресивний стан Шаляпіна розвинувся також через відсутність виступів під час карантину.

Олександр Шаляпін з дружиною Анастасією Фото: instagram.com/shalyapin_official

Раніше ми повідомляли, що помер батько Насті Каменських. Нагадаємо, пішов із життя знаменитий кінопродюсер Альберто Грімальді.

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