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Умер Альберто Гримальди – продюсер фильмов Скорсезе, Феллини и Бертолуччи

Сегодня, 12:17

Итальянский кинопродюсер работал над многими знаковыми лентами

В возрасте 95 лет ушел из жизни знаменитый кинопродюсер Альберто Гримальди. Он работал над легендарными фильмами "Банды Нью-Йорка" Мартина Скорсезе, "Последнее танго в Париже" Бернардо Бертолуччи, "Хороший, плохой, злой" Серджо Леоне и другими.

Как сообщает Variety, Альберто Гримальди умер в Майями, во Флориде. Естественную смерть продюсера подтвердил его сын Маурицио Гримальди.

Альберто Гримальди
Альберто Гримальди
Фото: corriere.it

Альберто Гримальди родился в Неаполе 28 марта 1925 года. Изначально он изучал право в университете, прежде чем в 1961 году основал свою продюсерскую компанию и уже через год выпустил испанский вестерн The Shadow of Zorro ("Тень Зорро"). Вскоре Гримальди прославился благодаря своим малобюджетным эффектным боевикам, которые в основном снимал совместно с Испанией и Германией.

В середине 70-х Гримальди начал работать с режиссером Серджо Леоне и они выпустили вестерн "На несколько долларов больше" с Клинтом Иствудом в главной роли. Гримальди и Леоне вместе работали над следующим фильмом "Хороший, плохой, злой", который при бюджете в один миллион долларов собрал в кинотеатрах более 25 миллионов. Фильм сделал Клинта Иствуда звездой.

Кадр из фильма "Хороший, плохой, злой"
Кадр из фильма "Хороший, плохой, злой"
Фото: themoviedb.org

За свою карьеру Альберто Гримальди спродюсировал более 80 фильмов. Среди известных фильмов в его фильмографии – "Последнее танго в Париже" с Марлоном Брандо, "Человек из Ламанчи" с Софи Лорен, "Джинджер и Фред", "Банды Нью-Йорка" с Леонардо Ди Каприо, Кэмерон Диаз и Лиамом Нисоном.

Ранее сообщалось о смерти ведущего Ларри Кинга.

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Источник: corriere.it
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