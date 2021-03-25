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Квиткова рассекретила, какой подарок ей сделал Добрынин за будущего первенца

Сегодня, 10:49

Телеведущий исполнил мечту своей возлюбленной

Главный герой романтического реалити "Холостяк-9" Никита Добрынин и его возлюбленная Даша Квиткова скоро станут родителями впервые.Телеведущий не стал ждать рождения сына, а уже сейчас сделал дорогой подарок любимой.

В интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Даша рассказала, что Никита купил ей машину, о которой она мечтала.

Никита Добрынин и Даша Квиткова
Никита Добрынин и Даша Квиткова
Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Он уже сделал мне подарок, до рождения. Мы просто его ждем. Никита подарил мне машину. Она готовится специально по заказу, я хотела бежевый салон, подогрев руля, всевозможные такие штучки", – рассказала жена Добрынина.

Напомним, Даша Квиткова и Никита Добрынин – единственная пара в истории украинского "Холостяка", которая поженилась по завершении проекта.

Смотрите полное интервью Даши Квитковой для программы "Зірковий шлях":

Ранее Даша Квиткова призналась, что долго не могла забеременеть.

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