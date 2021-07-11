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Было жарко: 48-летняя Хайди Клум полностью обнажилась для фото, прикрыв грудь рукой

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
11 июля, 12:14
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Известная модель Хайди Клум не стесняется показывать свою фигуру в купальнике или вовсе без одежды. В своем Instagram звезда опубликовала самый горячий кард
48-летняя Хайди Клум обнажилась для фото
48-летняя Хайди Клум обнажилась для фото / Фото: instagram.com/heidiklum

Немецкая супермодель Хайди Клум, чья 16-летяя дочь недавно снялась для известного глянца, демонстрирует, насколько жаркое лето в этом году. Знаменитость опубликовала в Instagram-профиле снимок, на котором позирует лежа, без какого-либо белья или одежды. Смело!

Было жарко, – подписала черно-белую фотографию Хайди.

На ней модель прикрывает рукой грудь, а лицо прячет за широкими черными очками. Комментарии к посту Клум закрыла, впрочем, как и к другим своим публикациям.

Примечательно, что на фото Хайди Клум отметила своего супруга Билла Каулица. Вероятно, именно он снял этот кадр.

Вообще Хайди довольно часто снимается обнаженной. Недавно она фотографировалась топлес на берегу океана, а потом показала фотографии своим подписчикам.

Хайди Клум обнажилась на пляже
Хайди Клум обнажилась на пляже / Фото: instagram.com/heidiklum

Изнуряющими тренировками модель не занимается, а предпочитает занятия с обручем, плавать бассейне и прыгать на батуте.

У Хайди Клум есть трое детей, которые родились в браке с Силом – двое сыновей Генри и Йохан, а также дочь Лу. Клум также воспитывает дочь – Хелен, которую родила от бизнесмена Флавио Бриаторе.

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Ранее мы сообщали, что Хайди Клум поздравила сына с днем рождения своим обнаженным фото.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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