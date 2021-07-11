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Було спекотно: 48-річна Гайді Клум повністю оголилася для фото, прикривши груди рукою

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
11 липня, 12:14
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Відома модель Гайді Клум не соромиться показувати свою фігуру в купальнику або зовсім без одягу. У своєму Instagram зірка опублікувала найгарячіший кадр
48-річна Гайді Клум оголилася для фото
48-річна Гайді Клум оголилася для фото / Фото: instagram.com/heidiklum

Німецька супермодель Гайді Клум, чия 16-летяя дочка нещодавно знялася для відомого глянцю, демонструє, наскільки спекотне літо цього року. Знаменитість опублікувала в Instagram-профілі знімок, на якому позує лежачи, без будь-якої білизни або одягу. Сміливо!

Було спекотно, – підписала чорно-білу світлину Гайді.

На ній модель прикриває рукою груди, а обличчя ховає за широкими чорними окулярами. Коментарі до посту Клум закрила, втім, як і до інших своїх публікацій.

Цікаво, що на фото Гайді Клум позначила свого чоловіка Білла Кауліца. Ймовірно, саме він зняв цей кадр.

Взагалі Найді досить часто знімається оголеною. Нещодавно вона фотографувалася топлес на березі океану, а потім показала фотографії своїм підписникам.

Гайді Клум оголилася на пляжі
Гайді Клум оголилася на пляжі / Фото: instagram.com/heidiklum

Виснажливими тренуваннями модель не займається, а вважає за краще заняття з обручем, плавати в басейні і стрибати на батуті.

У Гайді Клум є троє дітей, які народилися в шлюбі з Сілом – двоє синів Генрі і Йохан, а також дочка Лу. Клум також виховує дочку – Гелен, яку народила від бізнесмена Флавіо Бріаторе.

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Раніше ми повідомляли, що Гайді Клум привітала сина з днем народження своїм оголеним фото.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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