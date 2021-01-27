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Будущая супермодель: 16-летняя дочь Хайди Клум позирует в своей первой сольной фотосессии

Сегодня, 15:34

Дочь супермодели смело завоевывает фэшн индустрию

Дочь знаменитой модели Хайди Клум, которая ранее поздравила сына своими обнаженными фото, уверенно идет по стопам матери. Всего месяц назад, в декабре прошлого года 16-летняя Лени Клум с мамой снялась для обложки Vogue Germany, а теперь – позировала в сольной фотосессии для глянца и прошлась по подиуму.

На черно-белых снимках для журнала Hunger Magazine дочь супермодели выглядит уверенной в своем соблазнительном образе. Это всего лишь третья официальная съемка Лени, но девочке уже предрекают большое модельное будущее. Фотографиями Лени поделилась в Instagram.

Юная модель была одета в наряд от Moschino.

Лени Клум
Лени Клум
Фото: instagram.com/leniklum

Лени Клум
Лени Клум
Фото: instagram.com/leniklum

Лени Клум
Лени Клум
Фото: instagram.com/leniklum

А 20 января Лени Клум открыла Берлинскую неделю моды, где представила 25 нарядов от лучших дизайнеров Германии.

A post shared by DER BERLINER SALON (@derberlinersalon)

Ранее сообщалось, что дочь Мадонны оскандалилась сразу же после регистрации в Instagram.

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модель Хайди Клум дети звезд
Источник: instagram.com/leniklum
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