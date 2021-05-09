Бузова опозорилась с российским гимном (видео)

Российская певица пыталась подпевать под исполняемый оркестром на параде гимн России, но получилось, мягко говоря, не очень

Российская певица Ольга Бузова, которая неделю назад попала в реанимацию, на 9 мая решила порадовать поклонников исполнением гимна России, но не получилось. У певицы не только "не было голоса", но она, как оказалось, не знает и слов одного из главных символов государства.

Бузова опубликовала видео, как она пытается петь гимн под телевизор, где в это время транслировался парад в Москве.

Видео, судя по всему, снято у певицы дома. На нем видно телевизор с парадом, а за кадром говорит Бузова.

Она признается, что сейчас "без голоса" и желает ветеранам здоровье и пытается петь гимн.

Самое забавное, что в начале года Бузова заявляла, что ее мечта спеть гимн России на Олимпийских играх.

Напомним, в декабре Ольга Бузова и Филипп Киркоров перепели песню Аллы Пугачевой "Сильная женщина", но дуэт оценили не все.

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