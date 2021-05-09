Бузова зганьбилася, співаючи російський гімн (відео)

Російська співачка намагалася підспівувати під виконуваний оркестром на параді гімн Росії, але вийшло, м'яко кажучи, не дуже

Російська співачка Ольга Бузова, яка тиждень тому потрапила в реанімацію, на 9 травня вирішила порадувати шанувальників виконанням гімну Росії, але не вийшло. У співачки не лише "не було голосу", але вона, як виявилося, не знає і слів одного з головних символів держави.

Бузова опублікувала відео, як вона намагається співати гімн під телевізор, де в цей час транслювали парад у Москві.

Відео, судячи з усього, знято у співачки вдома. На ньому видно телевізор з парадом, а за кадром говорить Бузова.

Вона зізнається, що нині "без голосу", і бажає ветеранам здоров'я та намагається співати гімн.

Найцікавіше, що на початку року Бузова заявляла, що її мрія – заспівати гімн Росії на Олімпійських іграх.

Нагадаємо, у грудні Ольга Бузова і Філіп Кіркоров переспівали пісню Алли Пугачової "Сильная женщина", але дует оцінили не всі.

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