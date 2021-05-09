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Бузова зганьбилася, співаючи російський гімн (відео)

Сьогодні, 20:39

Російська співачка намагалася підспівувати під виконуваний оркестром на параді гімн Росії, але вийшло, м'яко кажучи, не дуже

Російська співачка Ольга Бузова, яка тиждень тому потрапила в реанімацію, на 9 травня вирішила порадувати шанувальників виконанням гімну Росії, але не вийшло. У співачки не лише "не було голосу", але вона, як виявилося, не знає і слів одного з головних символів держави.

Бузова опублікувала відео, як вона намагається співати гімн під телевізор, де в цей час транслювали парад у Москві.

Відео, судячи з усього, знято у співачки вдома. На ньому видно телевізор з парадом, а за кадром говорить Бузова.

Вона зізнається, що нині "без голосу", і бажає ветеранам здоров'я та намагається співати гімн.

Найцікавіше, що на початку року Бузова заявляла, що її мрія – заспівати гімн Росії на Олімпійських іграх.

Нагадаємо, у грудні Ольга Бузова і Філіп Кіркоров переспівали пісню Алли Пугачової "Сильная женщина", але дует оцінили не всі.

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