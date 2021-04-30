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Jah Khalib и АГОНЬ посвятили песню детям. Наконец-то кто-то спел не о love-story

Сегодня, 19:37

Украинская группа и казахстанский певец выпустили трогательный трек

Сейчас почти все современные артисты поют о неразделенной любви, страданиях, страсти, любви до гроба и далее по списку. Украинская группа АГОНЬ и казахстанский певец Jah Khalib сломали систему, выпустив трогательную песню о детях.

Трек получил название "Гори-гори". Вот что говорит о нем один из участников АОГНЬ, Антон Савлепов: "Гори-гори" — это ода детям, нашим маленьким проводникам любви. Мы поем об отцовской заботе и любви, оберегая души своих рожденных и будущих детей".

По словам Кости Боровского, изначальная версия трека была написана Сашей Чемеровым, создателем легендарного украинского гранж-коллектива "Димна Суміш", автором песен "Агонь" и Quest Pistols и имела другую направленность, но Jah Khalib предложил изменить текст — и спеть послание детям. В "Гори-гори" Костя поет про свою дочь Авдотью — и впервые за всю историю коллектива делится отцовскими чувствами.

Кстати, сегодня новый трек презентовали еще и Филипп Киркоров и MARUV. Ранее Олег Винник записал любовный дуэт с победительницей "Голоса. Діти".

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